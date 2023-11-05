Терпение и вдохновение: секреты шелкового ремесла Китая и Франции

Программа "Перекресток культур" приглашает в путешествие по важнейшим центрам мирового производства шелка. В китайском Сужчоу и французском Лионе бережно хранят и древнюю технику ремесла, и древние станки.

По цене золота

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На протяжении почти пяти тысяч лет город Сучжоу был синонимом шелковой промышленности Китая. Величественные каналы и сады, известные как Восточная Венеция, напоминают о богатстве, которое город накопил благодаря торговле.

Одно из самых ценных ремесел Сучжоу - техника "Кэси", сложнейшие переплетения нитей разной длины и цвета. Местная пословица гласит, что ценится такая ткань на вес золота. "Технически самое сложное - передать переход цветов в мозаичном рисунке. Если присмотреться, можно увидеть множество сложных, сочетанных цветов. Чем их больше, тем больше времени занимает работа", - рассказывает и показывает мастер Ма Хуэйцзюань.

Элемент гобелена "Кэси". Euronews

Действительно, одна из главных особенностей гобеленов" Кэси" - переплетение длинных нитей основы и коротких шелковых нитей разного цвета. На границах цветовых участков мастер обрезает нити, что создает просветы в виде звезд За это, кстати, техника и получил свое название "резаный шелк".

Ма Хуэйцзюань уточняет: на одно полотно с узором могут уйти годы работы. "В "Кэси" возможности безграничны. Количество используемых нитей и цветов зависит только от вас", - уточняет она. Помимо удивительной точности рук мастерам необходим особый душевный настрой, противоположный нашему вечно спешащему обществу. Это труд прилежания и страсти, с ним редко ждут плодов в краткосрочной перспективе, создавая богатство, которое можно передавать по наследству.

Создание гобелена занимает годы. Еuronews

"В нашем деле надо идти медленно, ведь цель - баланс, - подтверждает мастер. - Когда я беру ученика, первое, что меня интересует - есть ли у него душевный покой. По работе людей видно, вкладывают ли они в нее сердце".

Счастливые бабочки

Сучжоу и сегодня сохраняет статус крупного центра производства шелка. Своим неизменным успехом он отчасти обязан тутовому дереву, чьи листья так любят шелкопряды. Их разводят здесь же, поблизости, на озере Тайху. Чжоу Дань, фермер, показывает теплицы. "Вот и сам шелкопряд! Общая продолжительность его жизни - 46 дней, за это время бабочка приходит пять стадий развития. На последнем этапе она сворачивается в белый кокон, - рассказывает фермер. - Самые длинные шелковые нити могут достигать 1800 метров. Тутовый шелкопряд формирует все нити за один раз. Если найти начало, то нить можно извлечь неповрежденной".

Шелковая монополия

История шелкового производства в Европе не столь древна, как в Китае. Столица европейского ремесла, французский Лион, тесно связан с шелком уже более 500 лет. Экономическая судьба города была предопределена в 1540 г., когда король Франциск I постановил, что весь шелк-сырец, поступающий во Францию из Италии и Азии, должен проходить через Лион. Последующие указы Людовика XIV и Наполеона, предписывающие покупать только лионские шелковые изделия, лишь укрепили его монополию...

Но качественный рывок город совершил благодаря техническому таланту другого человека - Жозефа Мари Жаккара, создавшего ткацкий станок для узорчатых тканей. В историческом "Дому канутов" в Лионе станок XIX века прекрасно себя чувствует и сегодня.

Жаккардовый станок - еще и первый компьютер. Euronews

Филибер Варенн, менеджер, показывает и рассказывает: "До Жаккара ткачество предполагало участие двух человек. Нужен был собственно ткач, а еще - помощник, который тянул за веревки, чтобы поднять нити основы. И вот эту операцию подъема взял на себя жаккардовый механизм. Ткать целый день, нажимая на педаль, по-прежнему утомительно, но не так, как было при работе с веревками".

Некоторые говорят, что этот станок - прародитель компьютера. Наш собеседник не удивлен. "Я согласен с этой идеей, - говорит он. - Жаккардовый механизм состоит из перфокарты, которая является программой проектирования, двоичной системой "есть отверстие – нет отверстия". Машина считывает перфокарту, и нить либо поднимается либо нет".

Лионские ткачи, "кануты", не только делали удивительной красоты ткани и торговли, но и своими восстаниями положили начало рабочего движения в период Промышленной революции. Таким образом, шелк формировал город и страну разными способами. Экономика, социальные права, плюс архитектура - знаменитые лионские "трабули", сквозные проходы в домах, позволявшие купцам быстро доставлять товар.

На пике развития шелковое дело Лиона давало работу почти 30 тысячам человек. Сегодня в отрасли занято гораздо меньше специалистов, и речь идет об уникальном ручном труде.

Заказы есть и будут

Soierie Saint Georges - одна из последних в городе традиционных ткацких мастерских. Виржиль и его отец Людовик де ля Калль специализируются на производстве тончайшего шелка.

Лионский шелк ткут на заказ. Euronews

Людовик по-прежнему работает и на старинных станках. Почему? "Здесь есть и исторический интерес, станкам уже более двух столетий, но они ничуть не устарели в том, что касается стоящих перед нами задач. Мы делаем здесь то, что современные станки не смогут сделать", - поясняет он.

Вдумчивый труд востребован, и не только со стороны госзакачиков. "Для нашей мастерской будущее очень ясно. Сейчас много говорят о реставрации по линии Mobilier National, но у нас есть и запросы от частных лиц. Они хотят получить ткани, которые можно изготовить только таким способом," - рассказывает хозяин.

Лион, расположенный на западном конце Шелкового пути, до сих пор считается столицей шелка, и хотя здешние станки работают не так, как столетия назад, лионские ткани не утратили своей утонченности.