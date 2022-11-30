Любовь к керамике объединила Китай и Нидерланды

Программа "Перекресток культур" посвящает очередной выпуск керамике, оказавшейся важным связующим звеном между Китаем и Европой еще в 16 веке. Огромный интерес европейцев к фарфору из Поднебесной стимулировал собственное производство, олицетворением которого стал легендарный синий фаянс из Делфта.

Фаянс vs фарфор

Когда в 16 веке китайский фарфор прибыл в Европу, он произвел настоящий фурор. Гончары региона Цзиндэчжэнь на востоке Китая поставляли не виданные в других частях света изделия - тончайшие, расписанные в технике "цинхуа" сине-белые вазы, чаши, блюда.

Они быстро вошли в моду в европейских домах, и такая конкуренция дала толчок росту в Европе собственного гончарного дела, его центром стал город Делфт в Нидерландах.

Делфтский фаянс был получен в результате попыток воспроизвести китайские изделия, но местным мастерам не удалось найти глины, подходящей для полупрозрачного фарфора. В результате экспериментов голландцы смогли изготовить покрытую белой глазурью керамику. Она походила на модный фарфор из Цзиндэчжэня, который на протяжении столетий остается национальным и международным лидером в этой области.

Дорога в 72 шага

Тамошние мастера рассказывают, что процесс изготовления удивительно красивых ваз и чашек состоит из 72 этапов - от формирования контуров изделия на гончарном круге к обточке, глазурованию, росписи и обжигу.

Подготовка к глазурованию фарфора. Euronews

Визитная карточка китайского фарфора - элегантная подглазурная роспись. В дизайне использованы некоторые традиционные техники письма тушью и водными красками. Все узоры имеют символическое значение, обычно связанное с идеей благословения.

"Чтобы творить, нужно выйти из дома и оценить красоту жизни", - убеждена Чэнь Юй, мастер по росписи цзиндэчжэньского фарфора. - Без такой подпитки ничего не получится. Кроме того, художественное самовыражение - вещь сугубо личная, это проявление вкусов человека и его понимания жизни".

Юбка "Гордой Мэри"

Сюжеты, вот уже почти 400 лет украшающие фаянс в Делфте - иные, среди самых популярных мотивов - мельницы, лодки, городские пейзажи. В свое время в Делфте было около тридцати гончарных фабрик.

Сегодня осталась одна - Royal Delft. Ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением являются фигурки "Гордой Мэри", посвящённые Марии Стюарт II. Основной декор приходится на юбку Мэри: как и столетия назад, роспись кобальтовой краской идет вручную. На фабрику художники по фаянсу попадают, пройдя не менее 10 лет обучения и повышения квалификации.

Наш корреспондент в Делфте в компании "Гордой Мэри". Euronews

Примечательно, что изделия изначально расписывают черным цветом. Затем их покрывают глазурью и обжигают, вызывая волшебное превращение - химическую реакцию, в результате которой чёрный становится легендарным делфтским синим. Сегодня подлинная "делфтскаю синь" стоит чрезвычайно дорого, каждый экземпляр здесь уникален и защищен.

Секрет китайской печи

Высокая стоимость китайского фарфора также отражает чрезвычайную сложность его производства - исключительно ручного. Кульминацией является обжиг в печи, от него зависит, удалась ли работа всей команды занятых в изготовлении фарфора мастеров.

Ваза прямо из печи. Euronews

Обжиг занимает несколько дней, в зависимости от размера и формы изделия его помещают либо в более прохладный отсек печи, либо, напротив, в самую жаркую точку. Чтобы добиться знаменитого глянцевого вида чашек и ваз в печь кладут сосновые дрова. При температуре 1300 градусов сосна выделяет масло, которое, соединяясь с глазурью, дает желаемый блеск.