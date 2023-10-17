Убийство иранского кинорежиссёра Дариуша Мехрджуи и его жены: какие могли быть мотивы преступления?

Хотя власти исламской республики не высказали никаких предположений о мотивах, расправа над режиссёром, выступавшим против цензуры, произошла на фоне репрессий против критиков режима аятолл.

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Лауреата международных кинофестивалей, иранского кинорежиссёра Дариуша Мехрджуи и его жену Вахиду Мохаммадифар убили в собственном доме в 30 км к западу от Тегерана.

Официальное информационное агентство IRNA со ссылкой на представителя судебной власти Хоссейна Фазели сообщило в минувшее воскресенье, что Мехрджуи с супругой были обнаружены мёртвыми со следами множественных ножевых ранений в шею.

По словам Фазели, дочь режиссера, Мона Мехрджуи, обнаружила тела, когда пришла навестить отца в субботу вечером.

В сообщении говорится, что власти ведут расследование и не высказывают предположений о мотивах убийства, хотя в последние недели Вахида Мохаммадифар жаловалась на угрозы в социальных сетях.

Высказываются предположения, что за двойным убийством могут стоять власти, обрушившие репрессии против противников режима.

83-летний МехрДжуи был давним критиком государственной цензуры в Иране. В прошлом году он опубликовал видеоролик, в котором осудил решение правительства запретить его последний фильм "Ля минор". Он также выступил против "подавления киноиндустрии" и предупредил, что устроит акцию протеста в Министерстве культуры Ирана.

Убийство также связывают с недавней годовщиной смерти Махсы Амини, которую задержали в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба. Вспыхнувшие протесты поставили под угрозу существование исламской республики.

Дариуш Мехрджуи – один из ярких представителей новой волны иранского кино в начале 1970-х годов, ориентированной на реализм.

В начале 1960-х годов он изучал кинематограф в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Затем он пять лет жил во Франции.

Известность пришла к нему после выхода в 1969 году фильма "Корова", повествующего о страданиях и безумии фермера после смерти любимого животного.

Среди других наиболее заметных фильмов иранского мэтра – "Хамун", "Грушевое дерево" и "Лейла".

Он получил множество наград, в том числе "Серебряного Хьюго" Чикагского международного кинофестиваля в 1998 году и "Золотую ракушку" Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 1993 году.

Некоторые из картин так не были выпущены в Иране из-за цензуры.