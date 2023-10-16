Задержаны подозреваемые в убийстве иранского режиссёра Дариюша Мехрджуи с женой

By Euronews

Супруги были убиты в своем доме недалеко от Тегерана. Мотивы преступления выясняются. Жена режиссера ранее заявляла о поступающих ей угрозах

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Иранская полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве известного 83-летнего кинорежиссера Дариюша Мехрджуи и его 54-летней жены Вахиде Мохаммадифар, которое потрясло всю страну.

По словам Хоссейна Фазели-Хариканди, главы судебной власти провинции Альборз, расположенной к западу от Тегерана, в субботу вечером супруги были "убиты множественными ножевыми ранениями в шею" в своем доме в городе Карадж, расположенном недалеко от Тегерана.

В сообщении говорится, что власти ведут расследование и не высказывают никаких предположений о мотивах преступления, хотя в последние недели жена жаловалась на угрозы в социальных сетях.

Власти заявили, что на двери дома не было обнаружено никаких повреждений. Однако на месте преступления были найдены "улики", указывающие на убийство.

Мехрджуи известен как один из основателей новой волны иранского кино в начале 1970-х годов, ориентированной в основном на реализм.

Он получил множество наград, в том числе "Серебряного Хьюго" Международного кинофестиваля в Чикаго в 1998 году и "Золотую ракушку" Кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 1993 году.