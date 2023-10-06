By Euronews

Журналистка в настоящее время отбывает длительный тюремный срок в иранской тюрьме

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Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади.

Наргиз Мохаммади выступает за права женщин и отмену смертной казни. Она неоднократно была заключена под стражу в Иране и в настоящее время отбывает длительный срок заключения по обвинению в распространении "пропаганды против государства", что было осуждено на международном уровне.

Мохаммади является заместителем руководителя Центра защиты прав человека, который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира 2003 года Ширин Эбади. Она также была избрана председателем исполнительного комитета Национального совета мира в Иране.