Больше года гражданин Франции Луи Арно находится в тюрьме строго режима в Тегеране. Конца мучительного ожидания для него самого и его родителей, кажется, не видно. Они просят о помощи ЕС - пока тщетно.

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Летом 2022 года француз Луи Арно отправился в кругосветное путешествие. 28 сентября, когда этот 35-летний консультант по финансам находился в Иране, его задержали представители КСИР (Корпуса стражей исламской революции).

Его родители вспоминают тот момент, когда им позвонили из Министерства иностранных дел Франции, чтобы сообщить плохую новость.

"Мы испытали шок, затем мгновенно беспокойство и тревогу. Уже тогда мы ясно понимали, что это значит - иметь дело с Ираном", - рассказал Euronews отец Луи, Жан-Мишель Арно.

Как это произошло

"Мы не получали от сына никаких известий в течение нескольких дней, но не волновались, так как он предупредил нас, что едет в горы, где нет связи. Он заверил нас, что держится подальше от протестов", - вспоминает его мать Сильви Арно.

Однажды, через две недели после того, как стало известно об аресте, на экране её телефона высветился номер сына. Сильви испытала чувство облегчения, оно, увы, быстро прошло.

Родители Луи Арно Жан-Мишель и Сильви (крайние слева и справа) на пикете в его поддержку Comité de Soutien Louis Arnaud

"Он позвонил со своего личного номера, я сначала подумала, что его освободили. Но на самом деле нет, звонок был срежиссирован и прослушивался", - пояснила она.

За первые шесть месяцев своего заключения Луи звонил лишь несколько раз, поскольку находился тюрьме строгого режима "Эвин".

"Сейчас мы можем разговаривать с ним чаще, но мы знаем, что он оберегает нас и не говорит нам всей правды о том, что там происходит", - добавила Сильви.

"Ни одно из обвинений не соответствует действительности"

Луи был арестован вместе с группой туристов, с которыми он познакомился во время путешествия.

В этот день они праздновали 30-летие одной из девушек в парке развлечений. Группа играла в квест, когда веселье было прервано отрядами КСИР.

Остальных путешественников - граждан Ирана, Польши и Италии - освободили. Луи остался в заточении.

"Его обвиняют в участии в акциях протеста, угрожающих безопасности государства, и в содействии антиправительственной пропаганде. Конечно, ни одно из этих обвинений не соответствует действительности", - говорит его отец.

Прежде чем попасть в Иран, Луи пересек Италию, Грецию, Турцию, Грузию и Армению.

Он хотел "познакомиться с другими культурами, был заядлым путешественником", - рассказывает мама. Для него это была вторая попытка совершить кругосветку: первую прервала пандемия.

Отсутствие помощи со стороны Брюсселя

Родители Луи считают, что французское правительство делает всё возможное для освобождения их сына.

"Мы поддерживаем связь с Кризисным центром при Министерстве иностранных дел, но не очень часто, поскольку в их распоряжении редко есть новая информация, которой они могут поделиться".

"Переговоры ведутся, но нас предупредили, что не будут держать в курсе всего, то есть спрашивать об этом мы не можем", - объясняет Жан-Мишель.

В начале этого года из тюрьмы в Иране были освобождены французские граждане Бернар Фелан и Бенжамен Бриер, которые провели за решёткой более трёх лет и восьми месяцев соответственно.

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Официально, Франция не платит выкуп за освобождение заключённых и заложников, однако расследование New York Times показало обратное.

Семья Арно сетует на отсутствие поддержки со стороны официального Евросоюза.

"Мы обращались к нескольким депутатам Европарламента, как и семьи других европейцев, задержанных в Иране. Но это ни к чему не привело. Мы также обращались к [главе внешнеполитического ведомства ЕС] г-ну Жозепу Боррелю, но не получили никакого ответа", - пояснила Сильви.

В настоящее время в Иране находятся в заключении 12 европейцев. У некоторых из них двойное гражданство. В сентябре Боррель подтвердил, что гражданин Швеции, который вот уже больше 500 дней находится в иранской тюрьме, действительно является дипломатом ЕС.

Другие граждане Франции - Сесиль Колер, Жак Парис и ещё один француз, личность которого не раскрывается, - также по-прежнему находятся в заключении.

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"Это бесконечное ожидание, которое ничем нельзя оправдать. Это сложно, это трудно, но вы должны продолжать ждать. Нужно верить и надеяться, потому что мы уверены в одном - он выйдет. Но большой вопрос - когда?", - задаётся им отец Луи Арно.

Какие отношения у ЕС с Ираном?

15 сентября в Европарламенте состоялись дебаты об эффективности мер против Ирана после убийства Махсы Амини.

"Последние 12 месяцев ознаменовались явными изменениями в наших отношениях с Ираном. Мы приняли девять пакетов санкций подряд... Наши отношения с Ираном находятся в низшей точке, но мы должны сохранять дипломатические каналы открытыми", - заявил Боррель.

Согласно законодательству ЕС, 27 государств-членов должны сами помогать своим гражданами, находящимися в заключении в Иране. При этом они могут запросить помощь у Брюсселя, чтобы тот дополнил эти усилия.

Однако некоторые, например, депутат Европарламента от Германии Ханна Нойманн, осудили отсутствие эффективных действий со стороны ЕС.

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Она заявила: "Господин Боррель, настало время чётко сформулировать: политика ЕС в отношении Ирана, проводившаяся в течение последних 44 лет, провалилась. Хватит проводить встречи с представителями режима! Общайтесь с другими людьми, которые выступают за свободный Иран!"