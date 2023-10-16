В Лионе стартовал 15-й кинофестиваль братьев Люмьер

Лион в 15-й раз принимает кинофестиваль братьев Люмьер. На церемонии открытия в Зале Тони Гарнье в субботу отметились - наряду с французскими звёздами - Уэс Андерсон, представляющий американское независимое кино, испанский режиссёр и сценарист Хуан Антонио Байона, немецкий актёр Даниэль Брюль.
Лион в 15-й раз принимает кинофестиваль братьев Люмьер. На церемонии открытия в Зале Тони Гарнье (Halle Tony Garnier) в субботу отметились - наряду с французскими звёздами - Уэс Андерсон, представляющий американское независимое кино, испанский режиссёр и сценарист Хуан Антонио Байона, немецкий актёр Даниэль Брюль.
Лионская публика не пренебрегла рандеву: до 5 000 зрителей собрались в концертном зале Тони Гарнье, претендующего на звание самого большого кинотеатра в Европе.
Сотни показов и встреч запланированы до следующих выходных, включая вручение Prix Lumière Виму Вендерсу - мэтру европейского независимого кино. На фестивале пройдёт также премьерный показ его новой картины "Идеальные дни".
В программа фестиваля: долгожданная премьера "Мальчика и цапли" Миядзаки, фантастического "Зимний перерыва" Пейна. В этом году в Лион приедут Уэс Андерсон, Терри Гиллиам, Карин Виар, Тейлор Хэкфорд, Жан-Жак Анно, Шарлотта Генсбур, Лу Дуайон, Альфонсо Куарон и Мишель Хазанавичус, который отметит 30-летие своего культового фильма La Classe américaine. В рамках 15-го Фестиваля Люмьер будут показаны ретроспективы Роберта Олтмана, Ясудзиро Одзу, Дениса де Ла Пательера и Аны Марискаль, одной из первых в мире женщин-режиссеров.