В Лионе стартовал 15-й кинофестиваль братьев Люмьер

Лион в 15-й раз принимает кинофестиваль братьев Люмьер. На церемонии открытия в Зале Тони Гарнье в субботу отметились - наряду с французскими звёздами - Уэс Андерсон, представляющий американское независимое кино, испанский режиссёр и сценарист Хуан Антонио Байона, немецкий актёр Даниэль Брюль.

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Лион в 15-й раз принимает кинофестиваль братьев Люмьер. На церемонии открытия в Зале Тони Гарнье (Halle Tony Garnier) в субботу отметились - наряду с французскими звёздами - Уэс Андерсон, представляющий американское независимое кино, испанский режиссёр и сценарист Хуан Антонио Байона, немецкий актёр Даниэль Брюль.

Это мой любимый фестиваль, потому что он целиком посвящён кино. Здесь нет того безумия, которое царит в Каннах, Венеции или Берлине и которое, конечно, необходимо, ведь это крупные события. Но здесь,в Лионе, всё сосредоточено на кино, здесь собираются кинематографисты Даниэль Брюль актер и кинорежиссер

Фестиваль братьев Люмьер мне очень нравится, потому что на нём нет конкурса. Это праздник, где вручается только одна премия, он проводится для того, чтобы отметить карьеру великого кинематографиста. И мы, режиссеры, приезжаем сюда гораздо более расслабленными. Мы приезжаем, чтобы наслаждаться фильмами, наслаждаться кино. Этот город буквально дышит 7-м искусством Хуан Антонио Байона испанский кинорежиссер

Лионская публика не пренебрегла рандеву: до 5 000 зрителей собрались в концертном зале Тони Гарнье, претендующего на звание самого большого кинотеатра в Европе.

Сотни показов и встреч запланированы до следующих выходных, включая вручение Prix Lumière Виму Вендерсу - мэтру европейского независимого кино. На фестивале пройдёт также премьерный показ его новой картины "Идеальные дни".

В программа фестиваля: долгожданная премьера "Мальчика и цапли" Миядзаки, фантастического "Зимний перерыва" Пейна. В этом году в Лион приедут Уэс Андерсон, Терри Гиллиам, Карин Виар, Тейлор Хэкфорд, Жан-Жак Анно, Шарлотта Генсбур, Лу Дуайон, Альфонсо Куарон и Мишель Хазанавичус, который отметит 30-летие своего культового фильма La Classe américaine. В рамках 15-го Фестиваля Люмьер будут показаны ретроспективы Роберта Олтмана, Ясудзиро Одзу, Дениса де Ла Пательера и Аны Марискаль, одной из первых в мире женщин-режиссеров.