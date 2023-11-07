Объявлены номинанты премии Европейской киноакадемии

"Анатомия падения" Жюстин Трие и "Зона интересов" Джонатана Глейзера - главные претенденты на приз Европейской киноакадемии в категории "Лучший фильм года".

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Какой фильм станет лучшим европейским фильмом года? Список номинантов уже объявлен. Вердикт будет оглашен 9 декабря в Берлине, на церемонии, организованной Европейской киноакадемией. В минувшем году премию получила лента Рубена Эстлунда "Треугольник печали".

В этом году конкуренция очень жесткая, фаворитов нет, а значит много и и потенциальных победителей. При голосовании члены киноакадемии проявили единодушие. Во всяком случае, в шорт-листы в номинациях "Лучший европейский режиссер" и "Лучший европейский фильм" вошли одни и те же картины.

Одним из вероятных претендентов на победу является фильм "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие, обладательницы "Золотой пальмовой ветви" в Каннах. Картина повествует о самых темных сторонах жизни супружеской пары. Героиню играет немецкая актриса Сандра Хюллер. Она претендует на награду в категории "Лучшая женская роль".

Яркой лентой уходящего года стала картина Джонатана Глейзера,"Зона интересов". Леденящий душу фильм об обычной жизни у ворот ада. В центре повествования - семья коменданта Освенцима, чьё благополучие построено на ограблении и убийстве. За игру в этой картине на приз в номинации "Лучшая женская роль" также претендует Сандра Хюллер.

Среди других фильмов, участвующих в конкурсе, лента "Зеленая граница". Драма Агнешки Холланд о беженцах на границе Польши и Беларуси произвела большое впечатление на Венецианском кинофестивале. Фильм получил Специальный приз жюри.

За главный приз Европейской киноакадемии будут бороться еще две ленты. "Опавшие листья" финского режиссера Аки Каурисмяки — поэтичная, нежная комедия о паре, которая ищет и в конце концов находит любовь.

И фильм итальянского режиссера Маттео Гарроне "Я - капитан". Это - история двух сенегальских подростков, пересекающих пустыню и Средиземное море, чтобы осуществить свою мечту.