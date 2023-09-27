Дом для Давида: как во Флоренции сохраняют статую Микеланджело

By Euronews

Каждые два месяца Галеря Академии изящных искусств во Флоренции закрывает свои двери для посетителей, чтобы привести в порядок и очистить от пыли статую Давида работы Микеланджело.

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Академия изящных искусств во Флоренции на протяжении последних 150 лет является домом для статуи Давида работы выдающегося мастера Микеланджело. Здесь к шедевру итальянского Возрождения относятся с уважением и заботой.

Внушительная мраморная статуя с 1500 года веками оставалась под открытым небом. В 1873 году во избежание порчи от воздействия осадков и ветра скульптуру перенесли в специально построенную эдикулу.

Сесилия Холлберг, директор Галереи Академии изящных искусств:"Статую перевезли в этот музей 150 лет назад. Здесь мы видим ее в религиозном контексте. Музей построен в форме базилики с настоящей апсидой. Прямо посередине, там, где мы обычно видим главный алтарь, находится Давид Микеланджело".

Более чем 5-метровое изваяние ветхозаветного героя является одной из самых известных скульптур в мире. За сохранностью шедевра тщательно следят. Музей закрывают на один день каждые два месяца, чтобы привести статую в порядок и очистить от пыли.

Элеонора Пуччи, реставратор:"Вы привязываетесь и знакомитесь с произведением искусства. Вы видите, как оно меняется, наблюдаете за ним и проверяете, все ли в порядке, все так же как с реальным человеком, любимым человеком"

Казалось бы мраморное изваяние не беспокоят люди, приходящие в музей каждый день. Но реставраторы, работающие со скульптурой говорят о Давиде как о живом человеке.

Элеонора Пуччи, реставратор:"Мне действительно интересно, что он может думать о том, что видит вокруг себя каждый день, о людях, которые приходят сюда, чтобы увидеть его. Действительно ли он чувствует себя понятым с их стороны, хорошо ли они его знают, понимают ли посетители, в каком месте они находятся".

В течение предстоящих двух месяцев до очередных профилактических работ в Галерею Академии изящных искусств будут приходить люди, чтобы полюбоваться шедевром Микеланджело.

Лука Паламара, Euronews:"Мы находимся на площади Синьории, где копия скульптуры Давида Микеланджело возвышается над городом вот уже 150 лет. Конечно, эта скульптура не столь ценна, как оригинал, хранящийся в Галерее Академии, но, тем не менее, это символ итальянского искусства и культуры".

Именно на площади Синьории статую Давида впервые представили публикев июле 1504 года.