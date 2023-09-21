Франция: инструктор по танцу живота стала сенсацией в Инстаграме

Марин Скардина намерена использовать свою популярность в соцсетях для развенчания неверных представлений об этом древнем виде искусства.

Танец живота, который уходит корнями в древность и считается символом женственности, самовыражения и расширения возможностей, переживает бум популярности во Франции.

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Марин Скардина преподаёт эти танцевальные техники представительницам самых разных слоёв парижского общества.

По её словам, её миссия заключается в том, чтобы вдохновить учениц на "воссоединение со своим телом".

A screenshot of Marine's instagram profile Credit: Instagram

Любовь француженки к танцу живота вспыхнула с первого же урока.

"Я не знаю, как это объяснить. Наверное, что-то нашло во мне отклик, что-то, что уже было заложено во мне, но о чём я даже не подозревала", – вспоминает она.

Контент, который она стала выкладывать в Инстаграме, быстро стал вирусным.

"В ноябре прошлого года за несколько недель число моих подписчиков подскочило с 1 500 до 130 000, – поясняет Скардина, – какое-то безумие!"

"Я получала сообщения от женщин со всего мира, сотни и сотни сообщений каждый день", – говорит она.

Во время тренировок, которые она часто записывала со своими ученицами, Скардина подробно разбирала технику, последовательность движений, выявляя недостатки. По её словам, так стало проще воспринимать её видеоролики.

"Женщины поняли, что восточные танцы – это не так сложно", – считает тренер.

Тренировка напротив Эйфелевой башни. Bahtiyar Kucuk

Борьба с клише

Многие до сих пор видят в танце живота сексуальный подтекст, подчёркивающий неравенство женщины, рассматривают его как форму соблазнения.

По мнению Марин, времена шейхов и наложниц давно прошли. "Замечательно наблюдать, как люди примиряются со своим телом. Это очень красиво. Жаль, что в нашем обществе принято подавлять творчество и женственность", – отмечает она.

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Одна из учениц Марин, Фадва, уверена в преобразующей силе танца живота: "Мы многое узнаём о себе, мы узнаём, что нами движет. Это очень раскрепощает. Во время танца мы обращаем внимание на наши пальцы рук и ног, глаза, плечи, мы чувствует всё наше тело".