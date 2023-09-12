Биеннале танца в Лионе: цель - зажечь каждого

В Лионе до конца сентября проходит биеннале танца, один из крупнейших культурных фестивалей Франции. Его новый арт-директор - сторонник снятия барьеров между артистами и публикой.

В Лионе - биеннале танца. Красочный фестиваль движения, музыки и костюма вернулся во второй город Франции после перерыва, связанного с пандемией.

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Танцевальная демократия

Менее чем за год до открытия Олимпиады около 4 тысяч танцоров, музыкантов - в большинстве своем любителей - вышли на дефиле под лозунгом диалога между искусством и спортом. В этом году биеннале обзавелся новым директором; португалец Тьягу Гедеш - убежденный борец с элитаристским подходом к искусству. "Дефиле - действительно флагманский проект в том, что мы сегодня называем культурным действием и культурным посредничеством, - рассказывает он. - Это результат годичных усилий профессиональных хореографов и любителей, причем речь идет не только о самом танце, но и о музыке, костюме, оформлении движущихся подиумов. Это чистое искусство - от А до Я. Город охвачен танцем, танец везде, для всех и каждого".

По словам Гедеша, "посыл биеннале - дать представление о разных гранях танца".

Его, несомненно, получили гости праздника открытия в районе Белькур. На три ближайшие недели Лион и соседние города станут площадкой для 50 представлений и спектаклей, поставленных во Франции и за границей. Почти половина - новые работы.

Инклюзивный танцпол

В рамках биеннале зрителей ждут и мероприятии другого формата. Например, "Клуб Бинго" - программа, посвященная миру ночной жизни. В ее рамках запланированы состязания диджеев и самые разные вечерники, где рады каждому гостю. Роуз-Амели Да Кунья, куратор, рассказывает: "Мы хотели показать, как много в Лионе разных коллективов, организующих вечеринки в альтернативных местах. Мы пригласили группы к сотрудничеству, чтобы вместе открыть здесь танцполы, которые раскрепощают, радуют, которые инклюзивны и максимально безопасны".

Биеннале танца в Лионе, крупнейший после Авиньонского фестиваль Франции, продлится до 30 сентября.