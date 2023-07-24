В Италии пользователи соцсетей постят видео, на которых трогают себя в знак протеста против вердикта суда, оправдавшего уборщика по делу о домогательстве к школьнице.

Сколько времени должно длиться действие, чтобы оно считалось актом сексуализированного насилия? Итальянский суд, по-видимому, чётко посчитал: больше 10 секунд. Всё, что меньше, преступлением не является.

На днях судьи оправдали 66-летнего уборщика, которого обвиняли в домогательстве к 17-летней школьнице, поскольку "это длилось менее 10 секунд", а значит "не было признаком сексуального желания".

Инцидент произошёл в одной из средних школ Рима в апреле 2022 года. В время перемены школьница поднималась по лестнице, когда уборщик по имени Антонио Авола подошёл к ней, засунул руку в пояс ее брюк и в нижнее белье. В ответ на возмущение подростка, он ответил: "Да ладно тебе, ты же знаешь, что я просто шучу". Это слышали и другие ученики, ставшие свидетелями инцидента.

На суде Авола признал, что трогал студентку без её согласия, но заявил, что это была просто шутка.

Прокурор требовал для него 3,5 года тюрьмы. Однако суд вынес решение в пользу Аволы, постановив, что ощупывание "длилось всего 5-10 секунд", и что его рука не "задерживалась" в нижнем белье слишком надолго.

Вирусный #10secondi

Это шокирующее дело вызвало бурное возмущение общественности и дебаты по поводу сексизма, до сих пор процветающего в Италии. В TikTok и Instagram завирусили ролики с хэштегом "" "краткое ощупывание" (#palpata breve) и "10 секунд" (#10secondi) в знак протеста против решения суда.

Одним из первых их использовал актёр фильма " Белый лотос" Паоло Камилли, разместивший в Интернете видеоролик, на котором он трогает свою грудь, сопровождая его 10-секундным обратным отсчетом. На момент написания статьи пост Камилли набрал более 300 000 просмотров и более 83 000 "лайков".

Вслед за этим появился целый каскад** видеороликов,** в которых люди прикасаются к своему телу (или к телу другого человека) в то время, как секундомер отсчитывает время, тем самым показывая, насколько нервирующими могут быть 10 секунд. В комментариях пользователи социальных сетей выражали свое негодование.

На некоторых роликах "агрессор" убирает руку на отметке 9 секунд, добавляя при этом, что успел уложиться в установленный срок, а значит, с него взятки гладки.

Пользователь Instagram durantilaura разместил такое видео (ретвитт выше) и написал: "Я не судья и прекрасно понимаю, что к вердиктам нужно относиться с уважением. Но я действительно не понимаю обоснования. Почему оценивается намерение, а не жест? Почему вообще оценивается продолжительность, чтобы определить, является ли это насилием или нет? Разве не важнее, соглашался ли человек, который подвергся этому действию, или не соглашался? Чувствовала ли она себя оскорблённой или нет?"

В беседе с газетой Corriere della Sera подросток, которая выступала истицей по делу, заявила, что произошедшее не было шуткой, как сказал её обидчик: "Шутка - это что-то общее между двумя людьми. Это не тот случай, когда уборщик должен шутить с 17-летней девушкой. Я очень сердита".

"Это несправедливо", - добавила она. "Я чувствую себя обманутой - сначала школой, где это произошло, а теперь и судом. (...) Я начинаю думать, что была неправа, доверяя этим учреждениям".