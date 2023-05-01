Пакистанец против табу на танец живота для мужчин

Большинство мальчиков в Пакистане мечтают стать врачами, инженерами или профессиональными игроками в крикет, но у Юши Хусейна необычная для консервативной страны страсть – он любит танец живота.

22-летний юноша признаётся, что вырос на песнях и танцах из индийских фильмов, среди его кумиров – актриса Мадхури Дикшит и Эшан Хилал, он один из немногих мужчин в Индии, кто исполняет беллиданс.

Несмотря на недовольство семьи, Юша намерен зарабатывать на жизнь танцами и даже создать собственную труппу. В субботу он принял участие в фестивале, организованном Советом по искусству Пакистана в Карачи в честь Международного дня танца.