"Этого гребаного дерьма не случилось бы, будь Зеленский в зале. Уилл Смит просто бы не поднялся с места, чтобы ударить", - заявил в интервью лауреат премии "Оскар" Шон Пенн.

Двукратный обладатель премии "Оскар" Шон Пенн сделал несколько интересных заявлений в недавнем интервью изданию Variety.

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Рекламируя свой документальный фильм "Суперсила", премьера которого состоялась в начале этого года на Берлинском кинофестивале и выходит на Paramount+ 18 сентября, Пенн раскритиковал "Оскар" за то, что президент Украины Владимир Зеленский не был включен в число гостей.

"Продюсер "Оскара" подумал: "О, он недостаточно легкомысленный". И угадайте, что вы получили вместо этого? Уилл Смит!" - сказал Пенн в интервью, имея в виду ставшую знаменитой пощечину Смита, которую тот отвесил ведущему Крису Року.

"Я не знаю Смита, встречался с ним всего один раз", - продолжил Пенн. - Он показался мне очень милым. Он чертовски хорош в "Короле Ричарде". Так какого же хрена ты наплевал на себя и на всех остальных, поведя себя по-дурацки? Почему я сел в тюрьму за то, что он сделал, а он нет? Почему вы, ребята, стоите и аплодируете худшему моменту в его жизни?"

Для тех, кто не понял: Пенн имеет в виду свой тюремный срок в 1987 году за вождение в пьяном виде и избиение актера массовки на съемках фильма "Цвета".

"С Зеленским этого дерьма не случилось бы. Уилл Смит просто не встал бы с места и никого бы не ударил", - заявил Пенн.

Выступление Владимира Зеленского по видеосвязи на церемонии открытия Берлинале 16 февраля 2023 года AP Photo/Markus Schreiber

Фильм "Суперсила", снятый вместе с Аароном Кауфманом, представляет собой хронику политического восхождения Зеленского. В нем рассказывается и о российском вторжении в Украину. Это местами вдохновляющий фильм, но в лучшем случае его можно назвать саморекламой, а в худшем - поверхностной пропагандой.

Пенн заявил в прошлом году заявил, что расплавит свои статуэтки в поддержку Украины, если Зеленский не будет приглашен на церемонию вручения "Оскара". По имеющимся данным, просьба украинского президента выступить на церемонии была отклонена дважды - в 2022 и 2023 годах.

"Я подумал: ну и хрен с ним. Отдам эти фигурки Украине", - сказал Пенн в интервью Variety. - "Их можно переплавить на пули, которыми они будут стрелять в русских".

Вместо того чтобы переплавить статуэтки, Пенн в итоге подарил Зеленскому один из своих "Оскаров" в ноябре прошлого года - жест, который сам актер назвал "символическим и глупым". Этот его шаг вызвал немало насмешек в соцсетях.

"Я сказал ему, чтобы он оставил его себе и привез в Малибу, когда все это закончится и его страна будет в безопасности", - сказал Пенн.

В ответ Зеленский наградил Пенна орденом "За заслуги" III степени за "значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Шон Пенн и Владимир Зеленский, 8 ноября 2022 года AP/Ukrainian Presidential Press Office

В том же интервью Variety Пенн также выразил свое недоверие к предложению студий использовать искусственный интеллект в переговорах SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио).

"Итак, вам нужны мои сканы, голосовые данные и все такое. Хорошо, вот что я считаю справедливым: мне нужны данные вашей дочери, потому что я хочу создать ее виртуальную копию и пригласить друзей, чтобы сделать все, что мы захотим, на виртуальной вечеринке. Посмотрите, пожалуйста, в камеру и скажите, это круто?", - задается вопросом Пенн.

Нет, это далеко не круто. И это, по меньшей мере, непропорциональная реакция, несмотря на вызывающее тревогу использование ИИ студиями и забастовки сценаристов и актеров в США.