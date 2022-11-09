Владимиру Зеленскому вручили "Оскара"

Во время своего очередного визита в Киев американский актер и режиссер Шон Пенн вручил Владимиру Зеленскому одного из своих "Оскаров". Президент Украины признался, что в мирной жизни это было его мечтой.

При этом Пенн взял с Зеленского обещание, что тот привезет ему статуэтку обратно в Малибу, когда выиграет войну.

В ответ президент вручил актеру орден "За заслуги" III степени и поблагодарил за "популяризацию Украины в мире"