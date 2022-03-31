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мир

Скандал на церемонии "Оскар": дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита

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 Alexander Kazakevich
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Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит   -   Авторское право  Evan Agostini/Invision/AP

Американская киноакадемия рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов Уилла Смита из-за рукоприкладства. У Смита есть две недели, чтобы предоставить письменный ответ с объяснением своего поведения и извинениями.

Инцидент произошел в прямом эфире на 94-й церемонии "Оскар", в ходе которой актер дал пощёчину ведущему Крису Року из-за шутки по поводу болезни жены Смита Джады Пинкетт-Смит.

Крис Рок заявил, что не намерен обращаться в полицию.