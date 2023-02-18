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Новости культуры

"Суперсила" Шона Пенна и другие премьеры на Берлинале

Премьера фильма "Суперсила" в Берлине
Премьера фильма "Суперсила" в Берлине   -  Авторское право  Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP
 Ирина Шелудкова

Премьера документального фильма американцев Шона Пенна и Аарона Кауфмана "Суперсила" о войне в Украине состоялась на Берлинском кинофестивале.  Проект задумывался как рассказ о президенте Украины, который пришел в политику после актерской карьеры. Но из-за российского вторжения авторы изменили первоначальный замысел и сняли фильм о войне в Украине.  

После просмотра зрители аплодировали стоя: 

После ковидных ограничения Берлинский кинофестиваль вновь проходит в полномасштабном формате. Еще одна премьера на кинофоруме —  фильм "Блэкберри" канадского режиссера Мэтта Джонсон о взлете и падении компании, производившей телефоны, ставшие символом 2000-х годов. Картину также встретили 

Впервые публике был представлен фильм немецкого режиссёра Эмили Атеф "Однажды мы расскажем друг другу всё" . Это драма о встрече, изменившей жизнь девушки накануне падения Берлинской стены.