Украденную картину Ван Гога "Весенний сад" нашёл частный детектив

Полотно, написанное в 1884 году, похитили во время пандемии из музея в Нидерландах. Благодаря детективу, специализирующемуся на поиске пропавших произведений искусства, удалось установить личность грабителя и покупателей картины.

Частному детективу Артуру Брэнду передали небольшой синий пакет из ИКЕА. Трудно себе представить, но его содержимое стоит от трёх до шести миллионов евро. Это картина Винсента Ван Гога, украденная из музея в Нидерландах три года назад во время пандемии.

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Артур Брэнд, которого называют "Индианой Джонсом от мира искусства" сыграл ключевую роль в поисках. Он провёл собственное расследование в сотрудничестве с нидерландской полицией.

"Мы искали её 1300 дней. Но вот она здесь. Через несколько минут я передам картину директору музея, и думаю, он будет счастлив", - рассказывает детектив.

Картина "Сад священника в Нюэнене весной", известная также под названием **"Весенний сад",**была написана в 1884 году, относится к раннему периоду творчества голландского художника. Её похитили из музея Зингера в городе Ларен в марте 2020-го. На видеозаписи, опубликованной полицией, видно, как злоумышленник посреди ночи проник в здание, выломав стеклянную дверь, а затем скрылся, спрятав полотно под мышкой.

"Через несколько месяцев я узнал от источника в криминальном мире, кто купил полотно Ван Гога у грабителя", — вспоминает Брэнд, который стал известен благодаря увенчавшимися успехом поискам произведений искусства. В их чиcле - скульптуры "Лошадей Гитлера", картина "Портрет Доры Маар" Пикассо и кольцо, принадлежавшее Оскару Уайльду.

Выяснилось, что и злоумышленник, и первый покупатель "Весеннего сада" находятся за решёткой, получив сроки по другим делам. Но картину ещё предстояло найти. Наконец, с детективом связался тот, у кого и хранилось произведение. Как уточняется, к краже он отношения не имел.

"Мужчина сказал мне: «Я хочу вернуть картину Ван Гога. Она доставила мне много хлопот, потому что её нельзя было использовать как разменную монету", - продолжает наш собеседник.

Подлинность полотна "не вызывае никаких сомнений", подтвердили в полиции.

"Сад священника в Нюэнене, весна" будет экспонироваться в музее Гронингена.