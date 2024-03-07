Видео. Ван Гог на арт-ярмарке в Маастрихте

Старые мастера соседствуют с римскими статуями, современной мебелью, племенными масками, старинными часами и состоятельными коллекционерами на открытии арт-ярмарки TEFAF в Маастрихте.

Выставка проходит в MECC — огромном выставочном центре, который всего за неделю лихорадочной работы превратился в мегагалерею, чья эклектичная коллекция выглядит и ощущается как смесь амстердамского Рейксмузеума, нью-йоркского Музея современного искусства и Британского музея. .

"Особенностью TEFAF является то, что мы охватываем почти 7000 лет истории искусства, 7000 лет человеческого творчества. Живые они или мертвые, художники или ремесленники, - все, что вы видите здесь, сделано руками человека. Все дело в творчестве", — говорит Хидде ван Зеггелен, арт-дилер и председатель исполнительного совета TEFAF.

Это также демонстрация устойчивости арт-рынка во времена глобальной неопределенности.

Рейксмузеум, не теряя времени, приобрел картину художницы Гесины тер Борх, члена одной из самых влиятельных художественных семей Нидерландов 17 века.

Музей объявил о новой покупке вскоре после открытия дверей TEFAF в Маастрихте.

Одним из ярких экспонатов выставки является ранний портрет голландского мастера Винсента Ван Гога "Голова крестьянки в белом чепце". Картина продается на стенде новоорлеанской галереи М.С. Рау.

Холст, масло, - работа 1884 года относится к тому времени, когда молодой и неизвестный художник жил со своими родителями в небольшом сельском городке Нюэнен.

Личность женщины неизвестна, но ее образ — явный шаг к одному из шедевров Ван Гога "Едоки картофеля", завершенному годом позже.

Картина может стать вашей за 4,5 миллиона евро.

"Я думаю, что искусство всегда было чрезвычайно хорошей инвестицией, и даже в нестабильные времена оно всегда сохраняло свои позиции, — говорит директор галереи Билл Рау. - Это класс активов, а какой актив может быть лучше, чем Ван Гог?»

Ярмарка, которая проводится уже 37 лет, позволяет посетителям любоваться и покупать, если у них есть на это средства.

Здесь можно найти и римскую урну I века и скульптуру ного черного стула 1990 года итальянского дизайнера Паоло Паллукко, одного из 100 стульев, которые он спроектировал за одну ночь. Их цена не разглашается.

Однако не все товары стоят так дорого.

"Я видел предметы, которые можно купить за несколько сотен евро. Если вы внимательно посмотрите, они действительно замечательные. Но есть и предметы, стоимость которых превышает 10 миллионов", — говорит Ван Зеггелен.

Европейский фонд изобразительного искусства, ныне известный под аббревиатурой TEFAF, возник в результате слияния двух художественных ярмарок — Pictura и Antiquairs International, которые специализировались на картинах и антиквариате. Первая ярмарка TEFAF состоялась в 1988 году, когда в ней приняли участие 97 экспонентов.

В этом году в выставке принимают участие 270 дилеров и галерей из 22 стран. Ярмарка пройдет с 9 по 14 марта.