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Директор Британского музея подал в отставку после серии краж

Поводом для ухода с поста немецкого искусствоведа стали очередные репутационные проблемы музея после пропажи ценных экспонатов.
Поводом для ухода с поста немецкого искусствоведа стали очередные репутационные проблемы музея после пропажи ценных экспонатов. Авторское право AP Photo/Kin Cheung
By Alexander Kazakevich
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"Ситуация, в которой оказался музей, чрезвычайно серьёзна", – говорится в заявлении Хартвига Фишера. Бывший сотрудник подозревается в разграблении запасников и продаже части экспонатов на eBay.

Директор Британского музея Хартвиг Фишер, подал в отставку спустя десять дней после того, как было объявлено о пропаже около 2 тысяч артефактов из запасников стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. 

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На прошлой неделе в одном из самых престижных культурных учреждений в мире сообщили об увольнении сотрудника, с ним связывают кражу или повреждение предметов искусства, включая золотые украшения и драгоценные камни, относящиеся к периоду с XV в. до н.э. по XIX в. н.э. Делом занимается полиция.

Немецкий искусствовед заявил, что администрация музея не отреагировала должным образом на предупреждения о проблемах с одним из служащих.  

"В конечном счёте ответственность за этот провал лежит на директоре", – говорится в официальном коммюнике. 

Фишер должен был покинуть свой пост в 2024 году. Попечительский совет музея, председателем которого является бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн, принял его отставку.

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