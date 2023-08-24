Цюрих: фабрика оперных звезд

В новом выпуске программы "Музыка" мы заглянем за кулисы Цюрихской международной оперной студии, где группа восходящих оперных звезд стремится на главные сцены мира

Международная оперная студия в Цюрихе - одна из крупнейших площадок для подготовки начинающих оперных певцов. Программа "Музыка" следит за молодыми увлеченными талантами, которые начинают захватывающую карьеру. Как именно это происходит?

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Это тяжелый труд, но многие из них выступают на главных сценах мира.

Максимилиан Лаури, тенор: "Находиться в таком месте, где ты получаешь сценический опыт, работаешь с этими удивительными певцами и видишь, как они работают, - это здорово".

Британский тенор Максимилиан Лаури и швейцарское сопрано Челси Цурфлюх входят в состав Международной оперной студии, основанной в 1961 году.

Она была первой в своем роде и стала примером для многих современных академий.

Челси Цурфлюх, сопрано: "Вы узнаете, что представляет собой эта профессия, из чего она состоит. Это не только актерство и пение. Это еще что-то личное. Каковы мои цели? Чего я хочу достичь? Куда я хочу попасть? Нужно все очень хорошо планировать".

Челси Цурфлюх, сопрано Euronews

Оперная студия - важный переходный этап между учебой и профессиональной карьерой.

Томас Бартель, заместитель руководителя Международной оперной студии: "Это действительно мост. Мы даем им возможность обучаться каждый день в течение одного-двух лет. Они получают опыт у нас и одновременно на основной сцене".

Заботливые наставники создают безопасное пространство для молодых артистов. В основе обучения - работа с голосом, мастер-классы и уроки сценического мастерства.

Рената Блюм, ассистент менеджера Международной оперной студии: "Что вы можете делать глазами? Что происходит? Что вы можете сделать спиной? Это все важно на сцене. Как вы ходите, как вы смотрите? Как вы даете понять, что вас понимают? Как воспринимать другого человека, не глядя на него?"

Рената Блюм и Томас Бартель Euronews

Учиться у мастеров

Максимилиан учился пению в Оксфорде и Лондоне. Он входит в число 18 молодых певцов со всего мира, которые теперь получат возможность учиться у лучших.

Максимилиан Лаури:"Главное, что у нас есть преподаватели и сотрудники, которые абсолютно заинтересованы в тебе, и у тебя есть время для развития без давления мысли о том, что ты должен выйти на сцену, должен спеть эти главные партии и все должно быть идеально".

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Коучинг с руководителем Оперной студии: контральто южноафриканского происхождения Фрея Апфельштедт получает ценные советы.

У них должны быть силы, чтобы начать трудную карьеру и упорно ее продолжать. А чтобы они чувствовали себя комфортно, мне важно, чтобы они продолжали развиваться вокально в правильном направлении Адриан Келли менеджер Международной оперной студии

Фрея Апфельштедт, контральто: "Когда я думаю, как я звучала до того, как начала заниматься пением, я вижу огромную разницу с тем, как я звучу сейчас. Кроме того, тогда я была гораздо более застенчивой. Поэтому мне гораздо легче выходить на сцену и по-настоящему использовать свою индивидуальность. И то, и другое можно очень и очень хорошо тренировать".

Фрея Апфельштедт, контральто Euronews

На сцене со звездами

Через пару месяцев обучения Фрея и Челси едут в швейцарский город Винтертур.

Там они готовят свою собственную постановку - очень немногие академии предоставляют такую невероятную возможность.

Они погружены в интенсивный репетиционный график подготовки шедевра Генделя "Ксеркс". Опера основана на истории Ксеркса I Персидского и вокально сложна.

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Тем временем в Цюрихе Максимилиан готовится к выходу на большую сцену - для этого пришлось идти на жертвы.

Максимилиан Лаури: "Мне пришлось сбрить бороду для Бенволио в "Ромео". У меня была длинная борода, но они хотели, чтобы персонаж был более молодым".

Максимилиан Лаури, тенор Euronews

Для многих молодых певцов это первый профессиональный опыт работы с лучшими артистами на сцене - необыкновенная возможность.

Максимилиан встретился со знаменитым французским тенором Бенжаменом Бернаймом, который также начинал свою международную карьеру в Международной оперной студии. Сейчас они делят сцену в новой постановке "Ромео и Джульетта".

Бенжамен Бернайм: "Для меня Цюрихская оперная студия была необыкновенным опытом. Каждый вечер, каждый спектакль на сцене была как минимум одна звезда. В один вечер была Флеминг, в другой - Чечилия Бартоли, Йонас Кауфман, Пётр Бечала. Это была россыпь звезд. Для меня это установило очень высокую планку, которой нужно было достичь, сказав себе: вот уровень, которого я хочу достичь, и мне придется работать".

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Бенжамен Бернайм, тенор Euronews

"Наблюдать за работой Бенжамена Бернайма - это невероятно, - рассказывает Максимилиан Лаури. -_ Дело не только в выступлениях, но и в процессе репетиций, в том, как по-разному он относится к репетициям и выступлениям, и как выступления придают ему дополнительный блеск и искру. Это очень вдохновляет и заставляет меня все больше и больше работать над техникой и всем остальным"._

Джульетту воплощает французское звездное сопрано Жюли Фукс, которая любит делить сцену с восходящими артистами.

Участие членов Оперной студии всегда является преимуществом для постановки. Они привносят энергию, энтузиазм, скромность, молодость и свежесть Жюли Фукс сопрано

Ориентир - светлое будущее

В Винтертуре проходят последние репетиции перед большой премьерой.

Молодые артисты в прекрасном настроении.

Челси Цурфлюх: _"Командный дух очень хороший. Мы - классная труппа. Мы нравимся друг другу, вместе обедаем или пьем кофе после или между репетициями._Я вижу свое будущее очень позитивно, я смогу петь в таких местах, о которых сейчас могу только мечтать. И то, что я смогу петь действительно удивительные роли в самых разных местах, это моя мечта".

Фрея Апфельштедт: "Здесь я действительно смогла многому научиться. Я всегда думала, что должна выполнять определенную роль на сцене. И я всегда чувствовала себя немного странно, потому что мне казалось, что я должна притворяться на сцене. Но на самом деле все совсем наоборот. Вы должны принести на сцену свою индивидуальность и посмотреть, что вы можете найти в роли".