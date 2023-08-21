Будущее за женским футболом

Джанни Инфантино: "Я думаю, что будущее определенно за женским футболом. И это не просто пустой пиар. Это действительно факты и цифры, которые свидетельствуют в пользу женского футбола. И знаете ли, половина населения Земли - женщины. Поэтому очевидно, что будет рост, будет процветание."

Сэм Ашу, Euronews:

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— Это был первый в истории женский чемпионат мира по футболу в Австралии и Новой Зеландии. Он запомнится прежде всего невероятным выходом хозяек турнира в полуфинал, который собрал рекордное количество телезрителей в нашей стране. Я побеседовал с президентом ФИФА Джанни Инфантино и расспросил его о значении этих соревнований.

Джанни Инфантино, президент ФИФА:

— Я очень счастлив и горд. Этот женский Чемпионат мира по футболу 2023 года был просто великолепным, лучшим Чемпионатом мира по футболу среди женщин за всю историю ФИФА. Великолепная атмосфера: на улицах, везде. Полные стадионы. Люди радостные, счастливые. Австралия и Новая Зеландия были действительно фантастическими, фантастическими хозяевами у себя дома. 2 миллиарда телезрителей. На стадионах 2 миллиона зрителей. Было побито много, очень много рекордов. Сюрпризы, результаты которых мы не ожидали. Восемь новых участников, новый чемпион мира. Чего еще желать?

Джанни Инфантино, президент ФИФА:

— Я думаю, что этот Чемпионат мира по футболу среди женщин действительно оказал революционное влияние на общество, особенно в Австралии и Новой Зеландии. Об этом мне говорят все участники здесь. Люди во всем мире теперь совершенно по-другому смотрят на женский футбол, потому что для многих это был, возможно, первый раз, когда они смотрят игру и видят, что на самом деле это великий спорт, великие спортсмены с великолепными техническими и тактическими навыками. Сильные эмоции, большая страсть.Так же, как и у мужчин. И очень радостная атмосфера. Поэтому я думаю, что сейчас все смотрят на женский футбол совершенно по-другому. И это именно то, чего мы хотели добиться. И отсюда мы переходим на следующий уровень.

Сэм Ашу, Euronews:

— По Вашему мнению, сейчас, с учетом рекордных показателей, которые мы наблюдаем на этом соревновании, наступит ли время, когда за этим турниром будет наблюдать столько же зрителей, сколько и за мужскими чемпионатами мира прошлого?

Джанни Инфантино, президент ФИФА

— Я думаю, что будущее определенно за женским футболом. И это не просто пустой пиар. Это действительно факты и цифры, которые свидетельствуют в пользу женского футбола. И знаете ли, половина населения Земли - женщины. Поэтому очевидно, что будет рост, будет процветание. Даже сейчас не так много мужских соревнований, которые могут конкурировать с женским чемпионатом мира по футболу. Так что, начиная с этого момента, я думаю, что все пути открыты для того, чтобы он стал таким же крупным, как и мужской чемпионат мира.

Сэм Ашу, Euronews:

— Президент ФИФА уверен в будущем женского футбола. Складывается впечатление, что турнир изменил отношение к этому виду спорта. Место проведения следующего чемпионата мира еще не определено, но кто бы ни был его хозяином, ожидается, что 2027 год станет еще более грандиозным по сравнению с тем, что мы видели здесь, в Австралии и Новой Зеландии.