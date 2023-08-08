Поклонники прощаются с Шинейд О'Коннор

Тысячи поклонников собрались на улицах города Брей (Ирландия), чтобы отдать дань памяти певице Шинейд О'Коннор. Ранее во вторник состоялась частная панихида. На ней присутствовали президент и премьер-министр Ирландии, а тк же и певец Боб Гелдоф

Тысячи поклонников собрались на улицах города Брей (Ирландия), чтобы отдать дань памяти певице Шинейд О'Коннор.

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Ранее во вторник состоялась частная панихида. На ней присутствовали президент Ирландии Майкл Хиггинс, премьер-министр Лео Варадкар и певец Боб Гелдоф.

О'Коннор была найдена мертвой в своем доме в Лондоне 26 июля 2023 года. Ей было 56 лет. Причина смерти не была опубликована.

Наиболее известной песней О'Коннор была Nothing Compares 2 U, которая в 1990 г. стала номером 1 в нескольких странах.