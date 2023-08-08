Новая dolce vita?: "девушка-помидорка" в тренде этим летом

Благодаря поколениям Z и TikTok у нас появился еще один эстетический тренд - "девушка-помидорка". Речь идет не о поклонении этому первоклассному плоду, а о воплощении идеи беззаботного и стильного итальянского лета

Представители поколения Z ответственны за многие тенденции, как хорошие, так и плохие, но последняя из них повергла миллениалов в недоумение.

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Не успев еще тольком оправиться от столь популярных некогда в TikTok трендов, как Barbiecore, goblincore и cottagecore, мы дошли до нового - "девушки-помидорки".

Вы все правильно поняли, и, конечно, такого не ожидали. На самом деле этот термин относится к стилю идеального итальянского лета.

Хэштег #tomatogirls, набравший миллионы просмотров только на TikTok, имеет мало общего с любимой всеми начинкой для пиццы, но всецело связан с южно-европейской страной.

Поклонницы эстетики, выполненной в красных тонах, любят итальянскую летнюю погоду, фруктовые и цветочные принты, женственные платья, загорелую кожу и головные платки а-ля Моника Витти.

Вдохновение "девушки-помидорки" - веселье на пляже в Виареджио, 1950 Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group via Getty Images

Представьте себе популярный тренд "бабушки с побережья", который вдруг переместился бы на самолете на Амальфи.

Новая старая эстетика, появившаяся в мае, - это противоположность "спокойной роскоши", которую весной ввела в моду София Ричи-Грейндж.

"Девушка-помидорка", отдыхающая на Капри, 1959 год Universal History Archive/Getty

Здесь нет места нейтральным тонам и скрытому богатству - хотя Dolce & Gabbana постоянно предлагает идеальные вещи для "девушки-помидорки" стоимостью в сотни евро.

Напротив, в этом тренде есть что-то для всех, и он действительно привлекателен для разных поколений.

Представители старшего могут выбрать ретро-платья с юбкой, шелковые платки и рубашки, завязанные на талии, а представители поколения Z часто выбирают коорды, состоящие из бюстгальтеров и трусов с яркими узорами.

Как создать образ "девушки-помидорки"

Стилевые ориентиры можно найти в глубине десятилетий - от гламурных туристок на Капри в 1950-х годах до Софи Лорен, сфотографированной в блузке с целым набором овощей для ее книги рецептов 1971 года "На кухне с любовью".

Софи Лорен на обложке кулинарной книги 1971 года "На кухне с любовью" Amazon

Хотя термин "девушка-помидорка" новый, сама эстетика таковой не является.

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Супермодель Кристи Терлингтон еще в 1992 году снялась в журнале Vogue с подзаголовком "Открытка из Портофино", а итальянские бренды, такие как упомянутые выше Dolce & Gabbana и Antica Sartoria, имеющая бесчисленные магазины на Амальфитанском побережье, уже много лет пропагандируют этот стиль.

"Девушка-помидорка" Кристи Терлингтон в журнале Vogue, 1992 Conde Nast

Недавно эта эстетика получила широкое распространение во второй серии нашумевшего сериала HBO "Белый лотос".

Съемки проходили на острове Сицилия, и в них постоянно присутствовали долгие обеды на солнце, посещение виноградников и поездки на Vespas.

Художник по костюмам сериала Алекс Бовэрд рассказала, что ей "хотелось привнести немного Италии" в одежду героев.

Дженнифер Кулидж в образе Моники Витти в сериале "Белый лотос" HBO

Таня, которую сыграла неподражаемая Дженнифер Кулидж, например, специально оделась как покойная кинозвезда Моника Витти и была расстроена, когда ее образ сравнили со свинкой Пеппой.

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Но если Таня немного не дотянула до идеальной во всех отношениях итальянки, - ее коллега по сцене Меганн Фэйи в роли Дафны поразила своей эстетикой "девушки-помидорки". На протяжении всего показа она носила вещи от таких итальянских брендов, как Pucci и Prada, и яркие принты всех вариантов, даже на купальниках.

Дафна в смелом купальнике с сериале "Белый лотос" HBO

Таня и Дафна явно были очень богаты - ведь отель, в котором они остановились, San Domenico Palace в Таормине, стоил более 1 200 евро за ночь.

Но если спокойная роскошь большинству не по карману, то шик "девушки-помидорки" гораздо доступнее.

Конечно, не каждый из нас может прилететь на юг Италии и любоваться закатом с бокалом Aperol Spritz в руках, но надеть сарафан и пойти выпить кофе на летней террасе в кафе в своем городке - это вполне достижимо.

Одежда с принтом в стиле "девушки-помидорки" на рынке в Чефалу, Сицилия Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images

В целом, эстетика "девушки-помидорки" - это скорее настроение, а не строгие правила одежды.

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Летом в Италии температура воздуха достигала 40 градусов, поэтому не все желающие стать "девушками-помидорками" смогли полностью принять этот стиль. К сожалению эстетика, которая, судя по всему, не собирается уходить в прошлое, может скоро стать ностальгией по временам терпимой жары на юге Европы.

Эль Фэннинг - одна из тех, кто встал на альтернативный путь "девушек-картофелек" Elle Fanning / Instagram

Если же вы застряли в прохладной и дождливой Северной Европе, то вам тоже повезло. Соперница "девушки-помидорки" - "девушка-картофелька".

Названный в честь верхней половины континента, где больше выращивают картофель, а не помидоры, которые растут в более жарком климате, этот образ стоит того, чтобы его принять, - особенно, если ваше лето больше наполнено офисными кофе, чем аперитивами.