Новая dolce vita?: "девушка-помидорка" в тренде этим летом

Благодаря поколениям Z и TikTok у нас появился еще один эстетический тренд - "девушка-помидорка". Речь идет не о поклонении этому первоклассному плоду, а о воплощении идеи беззаботного и стильного итальянского лета
Представители поколения Z ответственны за многие тенденции, как хорошие, так и плохие, но последняя из них повергла миллениалов в недоумение.
Не успев еще тольком оправиться от столь популярных некогда в TikTok трендов, как Barbiecore, goblincore и cottagecore, мы дошли до нового - "девушки-помидорки".
Вы все правильно поняли, и, конечно, такого не ожидали. На самом деле этот термин относится к стилю идеального итальянского лета.
Хэштег #tomatogirls, набравший миллионы просмотров только на TikTok, имеет мало общего с любимой всеми начинкой для пиццы, но всецело связан с южно-европейской страной.
Поклонницы эстетики, выполненной в красных тонах, любят итальянскую летнюю погоду, фруктовые и цветочные принты, женственные платья, загорелую кожу и головные платки а-ля Моника Витти.
Представьте себе популярный тренд "бабушки с побережья", который вдруг переместился бы на самолете на Амальфи.
Новая старая эстетика, появившаяся в мае, - это противоположность "спокойной роскоши", которую весной ввела в моду София Ричи-Грейндж.
Здесь нет места нейтральным тонам и скрытому богатству - хотя Dolce & Gabbana постоянно предлагает идеальные вещи для "девушки-помидорки" стоимостью в сотни евро.
Напротив, в этом тренде есть что-то для всех, и он действительно привлекателен для разных поколений.
Представители старшего могут выбрать ретро-платья с юбкой, шелковые платки и рубашки, завязанные на талии, а представители поколения Z часто выбирают коорды, состоящие из бюстгальтеров и трусов с яркими узорами.
Как создать образ "девушки-помидорки"
Стилевые ориентиры можно найти в глубине десятилетий - от гламурных туристок на Капри в 1950-х годах до Софи Лорен, сфотографированной в блузке с целым набором овощей для ее книги рецептов 1971 года "На кухне с любовью".
Хотя термин "девушка-помидорка" новый, сама эстетика таковой не является.
Супермодель Кристи Терлингтон еще в 1992 году снялась в журнале Vogue с подзаголовком "Открытка из Портофино", а итальянские бренды, такие как упомянутые выше Dolce & Gabbana и Antica Sartoria, имеющая бесчисленные магазины на Амальфитанском побережье, уже много лет пропагандируют этот стиль.
Недавно эта эстетика получила широкое распространение во второй серии нашумевшего сериала HBO "Белый лотос".
Съемки проходили на острове Сицилия, и в них постоянно присутствовали долгие обеды на солнце, посещение виноградников и поездки на Vespas.
Художник по костюмам сериала Алекс Бовэрд рассказала, что ей "хотелось привнести немного Италии" в одежду героев.
Таня, которую сыграла неподражаемая Дженнифер Кулидж, например, специально оделась как покойная кинозвезда Моника Витти и была расстроена, когда ее образ сравнили со свинкой Пеппой.
Но если Таня немного не дотянула до идеальной во всех отношениях итальянки, - ее коллега по сцене Меганн Фэйи в роли Дафны поразила своей эстетикой "девушки-помидорки". На протяжении всего показа она носила вещи от таких итальянских брендов, как Pucci и Prada, и яркие принты всех вариантов, даже на купальниках.
Таня и Дафна явно были очень богаты - ведь отель, в котором они остановились, San Domenico Palace в Таормине, стоил более 1 200 евро за ночь.
Но если спокойная роскошь большинству не по карману, то шик "девушки-помидорки" гораздо доступнее.
Конечно, не каждый из нас может прилететь на юг Италии и любоваться закатом с бокалом Aperol Spritz в руках, но надеть сарафан и пойти выпить кофе на летней террасе в кафе в своем городке - это вполне достижимо.
В целом, эстетика "девушки-помидорки" - это скорее настроение, а не строгие правила одежды.
Летом в Италии температура воздуха достигала 40 градусов, поэтому не все желающие стать "девушками-помидорками" смогли полностью принять этот стиль. К сожалению эстетика, которая, судя по всему, не собирается уходить в прошлое, может скоро стать ностальгией по временам терпимой жары на юге Европы.
Если же вы застряли в прохладной и дождливой Северной Европе, то вам тоже повезло. Соперница "девушки-помидорки" - "девушка-картофелька".
Названный в честь верхней половины континента, где больше выращивают картофель, а не помидоры, которые растут в более жарком климате, этот образ стоит того, чтобы его принять, - особенно, если ваше лето больше наполнено офисными кофе, чем аперитивами.