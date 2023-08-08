Смерть, угрозы взрыва и преступность. Почти 50-летняя история плавания судна Bibby Stockholm омрачена целым рядом событий. На гигантской барже по решению властей Великобритании начинают размещать просителей убежища.

Новостями о судне "Бибби Стокгольм" (Bibby Stockholm) пестрят заголовки газет все последние месяцы. На этой гигантской барже власти Великобритании решили разместить просителей убежища. В понедельник на её борт поднялись первые 50 человек.

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Одни считают эту меру экономически выгодной, учитывая длительность сроков рассмотрения запросов о предоставлении убежища, другие - называют бесчеловечной, критикуя правительство за то, что оно тем самым создаёт опасные условия как для жителей прибрежных районов, так и для самих пассажиров.

Так или иначе, это одна из глав в богатой на события истории "Бибби Стокгольм".

В Европе судно не единожды использовали в качестве плавучего приюта для бездомных, центра содержания под стражей, а однажды там даже угрожали заложить бомбу.

Оно было построено в 1976 г. нидерландской компанией Nederlandse Scheepsbouw, а в 1992-ом - переоборудовано в жилую баржу.

Сегодня ей владеет компания Bibby Lane. Последняя, по словам представителей Совета по делам беженцев Великобритании, имеет "подтверждённые исторические связи" с работорговлей. Руководство Bibby Lane заверяет, что на барже могут проживать более 500 человек, причём в "условиях роскоши". Однако известно, что первоначально она была рассчитана на размещение всего 222 пассажиров.

Отсюда - опасения некоторых в том, что судно будет переполнено. Британский профсоюз пожарных бригад предупредил, что оно, в случае возгорания, может стать "смертельной ловушкой" для находящихся на борту людей.

В конце 1990-х годов "Бибби Стокгольм" предоставил 52 койко-мест для ночлега бездомным в Гамбурге. Немецкие власти прибегли к этой мере как к экстренной, чтобы "зимой никому не пришлось ночевать на улице", говорила тогда курирующая социальные вопросы в администрации города Хельгрит Фишер-Менцель.

Из-за проверок документов, преступности и тесноты кают многие ночевавшие на барже покинули её, писало в 1994 г. немецкое издание Taz. Оно отмечало, что житые отсеки были заполнены на 65%: бездомные сторонились "Бибби Стокгольм".

В 2005 г. на пришвартовавшемся в Роттердаме гигантском судне длиной 90 м и шириной 27 м поселили беженцев. Местные НПО называли тамошнюю атмосферу "угнетающей", хотя на барже к тому времени провели ремонтные работы.

В феврале 2008 г. на борту "Бибби" от сердечной недостаточности скончался проситель убежища алжирец Рашид Абдельсалам.

По утверждению очевидцев, несмотря на то, что они предупреждали охранников об ухудшении состояния здоровья Рашида, дверь его каюты открыли только через два часа после его смерти. Эту информацию приводилав 2012 г. мониторинговая организация State Watch.

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В то время много говорилось о низком качестве медобслуживания и ужасном сервисе. Обитатели часто устраивали голодовки и бунты, добавляет State Watch.

Голландский журналист Роберт ван де Гринд, работая под прикрытием в качестве охранника, задокументировал ужасающее обращение с содержащимися под стражей людьми на судне.

Впоследствии власти закрыли центр на "Бибби Стокгольм" и другие ему подобные после того, как были построены новые объекты.

Фотография баржи Bibby Stockholm, опубликованная Министерством внутренних дел Великобритании 5 апреля 2023 года Bibby Marine Limited / AFP

В 2013-м баржу отдали в ведение компании Petrofac для размещения работников, занятых нефтедобычей в Шетландских островах в Северном море.

В 2015 г. бывший сотрудник предприятия сообщил в службу спасения, что на барже, а также на другом судне, стоящем в гавани Леруика, были заложены бомбы. Нарушителя поймали и приговорили к шести месяцам лишения свободы.

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Больше года на "флотеле" не было жильцов, кроме одного охранника. Судно отбуксировали из Леруика в 2017 г.

Газета The Shetland Times сообщила, что администрация порта хочет освободить от него причальное пространство. Спустя несколько месяцев в издании Irish Times появилась информация о том, что обсуждается возможность использования "Бибби" в качестве "плавучего общежития" для студентов университета в Голуэе (Ирландия).

Однако вскоре эти планы отменили, поскольку доки были признаны непригодными для обозначенных целей, а по поводу разрешения на перестройку помещений у ирланских властей были серьёзные сомнения. Они решили искать другие варианты для разрешения кризиса с жильём для учащихся.

В апреле правительство Великобритании объявило, что будет использовать баржу для размещения просителей убежища. Одним из аргументов послужило то, что в очереди на рассмотрение скопилось рекордное число запросов - порядка 166 тыс.

Сроки поселения людей на судне, рассчитанном на 500 человек, неоднократно пересматривались. Это промедление, как сообщают местные СМИ, обошлось британским налогоплательщикам в 3,5 млн. евро.

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Министры утверждают, что "Бибби Стокгольм" поможет значительно сократитьежедневные расходы на размещение мигрантов в гостиницах, которые сегодня составляют6,5 млн. евро. Тем более, что отведённые для этого помещения уже заполнены до отказа.

Однако критики не считают эту инициативу экономически выгодной альтернативой. Они отмечают, что гостиницы нужны только потому, что при правительстве консерваторов механизм предоставления убежища стал давать серьёзные сбои. И главная загвоздка, по их мнению, - в затягивании процедуры рассмотрения запросов. По данным Института государственного управления, две трети мигрантов ожидают первоначального решения больше полугода.

"Как человек, переживший пытки, я глубоко обеспокоен тем, что правительство продолжает реализовывать свой жестокий план по пересадке беженцев на баржу, которая была названа "потенциальной смертельной ловушкой", - сказала Колбассия Хауссу, представитель организации "Свобода от пыток" в интервью Euronews.

"Вместо того, чтобы наказывать таких людей, как я, которые уже прошли через многое, необходимо предложить им защиту и поддержку", - добавил он.

"Правительству пора прекратить терять время, заставляя беженцев жить в небезопасных и недостойных условиях, и сосредоточить свои усилия на налаживании механизма предоставления убежища, в соответствии с принципами гуманизма".