Ещё недавно ультраправая активистка Алессандра Муссолини, известная своими гомофобными высказываниями, раздавала автографы на фотографиях деда. А сегодня - размахивает радужным флагом и выступает за гендерную флюидность.

"Лучше фашист, чем п**ик!"

Именно эта фраза, произнесённая в 2006 году в эфире популярного итальянского ток-шоу Porta a Porta, стала определяющей в образе Алессандры Муссолини - одной из самых узнаваемых фигур на политической арене Италии.

60-летняя внуча фашистского диктатора Бенито Муссолини прославилась как некий живой парадокс: бывшая поп-звезда и киноактриса (ветеран Голливуда Софи Лорен - её тётя по материнской линии) стала ультраправым парламентарием, поддерживающим наследие своего деда и пренебрегающим существующими в Италии антифашистскими законами. А ещё она может добавить в своё резюме, что является заклятым врагом Джима Керри в Твиттере.

Карьера Алессандры Муссолини пестрит громкими противоречивыми заявлениями и поступками. Вот пожалуй, самый неожиданный из них. Женщина, придерживающаяся архиконсервативных взглядов, вдруг стала горячей сторонницей расширения прав ЛГБТК+. Начала выступать по телевидению и в соцсетях в защиту прайда и однополых семей от нападок нынешнего консервативного правительства Италии.

"Чего вам стоит увидеть немного музыки, немного прайда, немного свободы?" - кричала она одному правому журналисту на ток-шоу в начале этого месяца. - Запритесь дома, возьмите Библию и читайте её". Некоторые представители сообщества даже окрестили госпожу Муссолини "гей-иконой".

Так как же один из самых откровенных апологетов фашизма в Италии превратился в "воина радуги"?

Ультраправый политик Италии Алессандра Муссолини, 2008 г. Gregorio Borgia/AP2008

Кто такая Алессандра Муссолини?

Алессандра Муссолини родилась в 1962-м в Риме, в кажущемся невероятном союзе самых одиозных политиков и самых ярких звёзд кинематографа Италии.

Её отец Романо был четвёртым сыном Бенито Муссолини, который стоял у руля фашистской Италии с 1922 по 1943 годы и объединил свои усилия с Адольфом Гитлером во Второй мировой войне.

Её мать Анна-Мария - сестра Софи Лорен, одной из самых любимых итальянских актрис и иконы Голливуда 1950-60-х годов.

4-летняя Алессандра Муссолини со своей тётей Софи Лорен, 1 апреля 1967 г. Anonymous/AP1967

Витиеватый жизненный путь Алессандры - соответствует происхождению.

Сначала она пыталась сделать карьеру в киноиндустрии. Опекаемая своей тётей Софи, ненадолго переехала в Лос-Анджелес и сыграла малозначимые роли в нескольких фильмах, включая номинированную на "Оскар" драму 1977 года "Необычный день".

К 80-м годам Муссолини уже позировала для Playboy и даже выпустила свой собственный поп-альбом Amore, ставший в Японии чем-то вроде классики.

Однако в следующем десятилетии она решила использовать свою фамилию в политических целях.

Alessandra Mussolini in 2004. Luca Bruno/AP

Представляя Неаполь, родной город своей матери, г-жа Муссолини баллотировалась в парламент от неофашистского Иьтальянского социального движения (MSI) в 1992 году - в том самом, когда в эту же партию вступила юная Джорджи Мелони.

"При моём деде были хотя бы чёткая позиция, чувство ответственности, здравый смысл и любовь к Италии, которых больше нет", - заявила она.

В итоге Алессандра была избрана в нижнюю палату парламента и работала депутатом в течение 12 лет, пока в 2003-м не решила покинуть Национальный альянс - новое, более умеренное движение, родившееся из MSI, - не согласившись с тем, что глава партии отвергал фашизм как "высшее зло".

В 2008 году наша героиня стала союзницей премьер-министра и магната Сильвио Берлускони, вступила в его партию, а затем стала сенатором от неё и членом Европарламента. В последнем она заседает до сих пор.

Стоит отметить, что она не единственная в итальянской политике, кто продолжает носить фамилию Муссолини. Её сводная сестра Ракеле и двоюродный брат Кайо также представляют ультраправое крыло, будучи членами партии Мелони "Братья Италии"(Fratelli d'Italia).

Алессандра Муссолини на модном показе, 2005 г.. AP Photo

Длинный перечень скандалов

На протяжении всей своей политической карьеры Алессандра Муссолини была ярой сторонницей идей итальянского национализма и выступала, своего рода, хранителем репутации деда.

Самый известный скандал, с ней связанный, как упоминалось выше, произошёл в 2006 году. Во время дебатов с Владимиром Луксурия, трансгендерным политиком Италии, Муссолини и сделала своё печально известное гомофобное заявление.

При этом список подобных историй, наделавших много шума, у Алессандры довольно длинный.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони беседует с депутатом Алессандрой Муссолини во время заседания нижней палаты парламента, 14 мая 2008 г. Andrew Medichini/AP

Её категорический отказ дистанцироваться от своей фамилии вызывал немало нареканий у общественности, тем более что пропаганда фашизма в Италии запрещена законодательно.

На протяжении многих лет Алессандра делала афтографы на фотографиях своего деда, требовала от журналистов "уважать" ее семью, а ещё называла американского актёра Джима Керри "ублюдком" за то, что он опубликовал в Твиттере рисунок мёртвого Бенито Муссолини, подвешенного за ноги.

День освобождения Италии от фашизма 25 апреля для Алессандры, конечно, не особо радостный.

"Я не праздную его, - сказала она телеведущей Лилли Грубер в 2016 году, - у меня такая фамилия... и я защищаю [свою семью]".

Отношения с итальянским ЛГБТК-сообществом, как известно, у неё не всегда были тёплыми.

Раньше Алессандра была "категорически против" предоставления однополым парам права на усыновление и выражала свой ужас при мысли о том, что ребёнок может увидеть "двух мужчин, кувыркающихся в постели".

С другой стороны, преданно защищая честь деда, она даже говорила, что у того не было ненависти к гомосексуалам, хотя известно, что он сослал тысячи на острова Тремити у Апулийского побережья.

"Моя семья имела дружеские связи со многими гомосексуалами, - заявляла она в 2008 году - Я не отрицаю, что высланные были, но изображать семью Муссолини как семью гомофобов - неправильно".

Алессандра Муссолини на фоне плаката с надписью "Муссолини в президенты", 14 марта 2005 года. Alessandra Tarantino/AP

'"Меняться - значит быть свободным'"

После десятилетий, проведённых в окопах "культурной войны", защищая ультраконсервативные ценности, Алессандра Муссолини, похоже, обрела свой истинный облик: она больше не угрожаетнадеть футболку "Да здравствует дедушка", а размахивает радужным флагом.

Теперь бывший адепт традиционных ценностей наряжается для участия в прайдах, выступает в защиту транссексуалов и небинарных людей и даже призывает быть более гибкими в отношении гендерной идентичности.

"Хватит о сексе и сексуальности, каждый может быть настолько флюидным, насколько хочет", - заявила она в октябре прошлого года, - "Хотите, я тоже стану флиюдной?"

Такие перемены во взглядах явно не понравились ультраправому премьеру Джорджи Мелони, с которой Муссолини раньше "пела в унисон".

Сегодня героиня нашего сюжета в первых рядах активистов, прямо выступающих против политики правительства, по усложнению жизни представителей секс****-меньшинств в Италии.

Когда в прошлом месяце прокуроры попытались лишить детей из однополых семей свидетельства о рождении, Алессандра призвала Европарламент вмешаться.

"Детей нужно защищать от всех и вся", - заявила она, назвав действия властей_"недостойными цивилизованной страны"_ и потребовала признавать документы вне зависимости от того, как были зачаты дети.

А Несколько месяцев назад Алессандра пожаловалась на то, что в паспортах евродепутатов есть только варианты "мужской" и "женский".

Такой идеологический разворот г-жи Муссолини нелогичен, с точки зрения её политического прошлого. Перемена её взглядов контрастирует с тенденцией, наблюдаемой в кругах консерваторов по всему миру, которые стали более жёстко относиться к гомосексуалам - особенно в США, где некоторые штаты пытаются запретить дрэг-шоу.

Что же заставило алессандру Муссолини отречься от прошлого и пойти против правого течения?

Похоже, что "момент истины" для этой женщины-политика наступил в 2020 году, когда она участвовала в итальянской версии шоу "Танцы со звездами" и была вынуждена извиниться перед судьями за ту самую скандальную фразу.

В 2021 году Алессандра снялась в нашумевшей фотосессии, посвящённой планируемому маршу гордости, и выступила в поддержку законопроекта, направленного на защиту прав ЛГБТК+, женщин и людей с ограниченными возможностями от дискриминации. В октябре того же года он был провален на голосовании в Сенате. Муссолини назвала это "ударом по свободе".

Учитывая тяжёлый политический багаж Алессандры Муссолини и огромное число полемичных высказываний, много трудно поверить в искренность её намерений. Однако некоторые представители сообщества приняли её с распростёртыми объятиями, упирая на то, что каждый имеет право менять свою позицию, и часть это происходит под влиянием семьи и родственников.

И действительно, не исключено, что на 180-градусный разворот Муссолини повлияли её собственные дети.

В потверждение том - слова, сказанные в интервью Vanity Fair: "Поговорив с детьми, я поняла, что для них сексуальная ориентация - это даже не тема: это всё равно что надеть платье, которое можно сменить, и никого не волнует, какое оно".