Thibault Spirlet

Иностранное вмешательство и растущее движение противников ЛГБТК угрожают перспективам членства западнобалканских стран в Евросоюзе.

По всей Европе разрастается сеть иностранных организаций, которые вкладывают сотни миллионов евро в так называемую "культурную войну" - кампанию по ограничению прав представителей ЛГБТ-сообщества, предупреждают европейские законодатели.

В резолюции, опубликованной ранее в этом месяце, Европейский парламент выразил беспокойство по поводу иностранного вмешательства в демократические процессы в Европе. При этом в документе указано, что большая часть иностранного финансирования поступает из России и США.

В сочетании с дезинформацией, это вмешательство приобретает всё более изощрённые формы и, по прогнозам, усилится в преддверии выборов в законодательный орган ЕС в 2024 году.

Евродепутаты отметили, что по меньшей мере 50 организаций в настоящее время финансируют антигендерное движение, выступая против того, что они называют "гендерной идеологией".

“В Европе растёт число антигендерных движений, конкретно нацеленных на сексуальное и репродуктивное здоровье, права женщин и представителей ЛГБТК”, - говорится в парламентском отчёте ЕС.

“Такие движения распространяют лживую информацию, чтобы обратить вспять прогресс, достигнутый в борьбе за права женщин и гендерное равенство. Известно, что эти движения получают миллионы евро иностранного финансирования, как государственного, так и частного, в том числе из России и США”.

"Антигендерная дипломатия" и запугивание

Правозащитники утверждают, что их стратегия и методы эволюционируют, благодаря увеличению вкладываемых средств и активизации кампаний по дезинформации.

Главными акторами антигендерного движения называют ультраправых в США и Русскую православную церковь. Они спонсоризируют базирующихся в Европе ультратрадиционалистов, делая особый акцент на борьбу с расширением прав ЛГБТ. Об этом сообщают наши источники, которые согласились поговорить с Euronews на условиях анонимности.

В последнее десятилетие ряд правохристианских организаций, обычно финансируемые частными лицами, связанными с ультраправыми и либертарианскими движениями в США, и российские олигархи создали целую сеть агентств, которые занимаются "антигендерной дипломатией". Их задача: продвижение "своих людей" на руководящие посты в государствах-членах ЕС.

Также среди используемых методов: судебные иски, направленные на подавление, запугивание критиков, компрометирование с целью запятнать репутацию, физическое преследование, отправка группировок на марши ЛГБТ для устроения беспорядков, хакерские взломы гаджетов и компьютеров журналистов с помощью программного обеспечения Pegasus, организация работы фабрики троллей, распространяющих дезинформацию о ЛГБТ-сообществе и активистах.

К лоббированию движения по борьбе против расширения прав ЛГБТ подключаются и другие страны, такие как Турция, Саудовская Аравия, даже Ватикан.

По словам источников, как правило, они нацелены на государства с нестабильной ситуацией, чтобы использовать поляризацию общества для радикализации политических дебатов.

Препятствие на пути к членству в ЕС

Пример того, как себя проявляют эти организации в действии, - гей-парад в Грузии 8 июля. Толпа из примерно 2000 агрессивно настроенных протестующих из аффилированной с Россией группы Alt Info пыталась сорвать проведение марша в Тбилиси.

"Я считаю, что это было заранее спланированной, скоординированной правительством и радикальными группировками акцией... Мы думаем, что эта операция была организована для того, чтобы саботировать вступление Грузии в ЕС", - сказала один из организаторов прайда Мариам Кварацхелия в интервью агентству Reuters.

Члены Alt-Info, ультраконсервативной компании, имеющей тесные связи с Грузинской православной церковью, проделывают подобное не впервые. С момента своего основания в качестве медиа-платформы в 2019 году, Alt-Info пыталась расширить свое политическое влияние, создав партию, альтернативную как правящей "Грузинской мечте", так и оппозиционному "Единому национальному движению". Среди заявленных целей - установление более тесных отношений с Россией.

Это происходит в Грузии на фоне того, что страна испытывает трудности с подачей заявки на членство в ЕС, несмотря на большую поддержку евроинтеграции как внутри самого сообщества, так и грузинских граждан.

Путь бывшей советской республики в Евросоюз и без того усложнён серьёзной политической поляризацией, поляризацией общества, коррупцией, а также территориальным спором с Россией по поводу Абхазии и Южной Осетии.

И отмена прайдов может стать ещё одним препятствием.

Глава Европарламента Роберта Метсола, президент Европейского парламента, осудила “акты насилия и беспорядки”, заявив, что “им, а также анти-ЛГБТ-риторике,дезинформации нет места в этих дебатах”.

Разделяй и властвуй

Подобным образом складываются дела и у западнобалканских стран, где лидеры изо всех сил пытаются балансировать между противниками ЛГБТК с местными религиозными националистическими движениями и сторонниками ЛГБТК с европеизирующимся обществом.

Хотя и политики, и граждане в большинстве своём поддерживают идею вступления в ЕС, этот процесс в последние годы сильно замедлился.

Религиозный национализм стал серьёзной проблемой, поскольку лидеры Сербской православной церкви, Католической церкви и главы мусульманской общины объединились в своём противлении однополым бракам и действуют сообща с консервативными политическими партиями.

В последние годы акции против ЛГБТК+ стали более жёстокими, с применением физического насилия. В подтверждение тому - события прайда в Боснии и Герцеговине в марте этого года, в Белграде в 2022 г. и в Загребе в 2021 г.

"Верхушка айсберга"

Тем не менее, эта тенденция характерна не только для западнобалканских стран.

В 2021 г. Европейский парламентский форум по защите сексуального и репродуктивного здоровьянаселения (EPF) выявил, что объёмы финансирования на антигендерную политику за период с 2009 по 2018-го из США, России и европейских стран составили 600 млн евро.

И это лишь верхушка айсберга, говорят авторы доклада, которые проверили деятельность 63 из 117 организаций, базирующихся в Европе (источники финансирования остальных им не известны).

Причём, как отмечают аналитики, успех антигендерного движения подкрепляется тем, что даже про-демократические правительства сами способствуют разрастанию предрассудков по отношению к секс-меньшинствам, их неприятию в обществе.

“Практику поиска козлов отпущения среди представителей ЛГБТ начинают использовать как демократические, так и антидемократические политические деятели и объединения. Если вы делаете это показателем того, насколько вы хороши, то вы сами создаёте этот разрыв”, - сказала Эвелин Парадис, исполнительный директор ILGA-Europ.

Наша собеседница считает, что власти должны изо всех сил противостоять влиянию антигендерных движений, продвигая повестку, основанную на защите прав меньшинств.

“Да, очень трудно сопротивляться и постоянно находиться в режиме противодействия. Но правительствам необходимо преодолеть это и дальше продвигать нашу позитивную повестку”.