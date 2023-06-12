Суды, шоу-бизнес и футбол: как Сильвио Берлускони изменил итальянскую политику

Харизма, умение держаться на публике и создавать инфоповоды... Сильвио Берлускони привнес приёмы и методы шоу-бизнеса в итальянскую Большую политику, став её чуть ли не самой противоречивой и скандальной фигурой.

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет.

Он родился в обычной семье, в Милане. Начинал как предприниматель в сфере недвижимости, но стал медиамагнатом, а затем - политиком.

Его имя не сходило с первых полос газет в течение 30 лет. Все эти годы он занимал видное место в политических кругах страны. Трижды выигрывал всеобщие выборы и менял политический курс Италии.

Успех, который был омрачён большим количеством скандалов...

Астрономическое число судебных исков

36 раз Берлускони представал перед судом. Абсолютный рекорд для премьер-министра Италии. Против него зачастую выдвигали тяжкие обвинения: во взяточничестве, коррупции, использовании уcлуг несовершеннолетних проституток, связи с мафией.

Однако единственный окончательный приговор ему был вынесен в 2013 году за укрытие от уплаты налогов. Он лишился должности парламентария и почётного титула "Кавальере" (с итал. cavaliere del lavoro — кавалер труда). Обвинения в свой адрес он называл политизированными.

Forza Italia и первая победа на выборах

Берлускони выиграл свои первые выборы в 1994 году, всего через четыре месяца после основания своей партии "Вперёд, Италия!" Это была двойная победа: он разгромил популярную и более многочисленную левоцентристскую коалицию и в то же время сумел реанимировать правоцентристский лагерь после того, как коррупционный скандал в 1992 году едва не уничтожил его.

Сильвио Берлускони объявляет о победе консервативного альянса на всеобщих выборах в Италии, 29 марта 1994 г. Giulio Broglio/AP

Революция в сфере политической коммуникации

Харизма, умение держаться на публике и создавать инфоповоды - эти качества помогли Берлускони добиться успеха.

Будучи медиамагнатом, он знал о телевидении не понаслышке. Предвыборные гонки с его участием под лозунгами "Я выхожу на поле” или “любовь всегда побеждает ненависть и зависть”. напоминали реалити-шоу. Он не гнушался использовать свою медиа-империю для политической пропаганды. Это всегда провоциоровало призывы к ужесточению законов о конфликте интересов, на которые, однако, ни одно правительство - ни левое, ни правое - по факту не обращало внимания.

Персонализация политики

До появления Берлускони политическое пространство Италии было поделено между католиками и коммунистами. После - между теми, кто за Берлускони, и кто против Берлускони. Один из официальных гимнов его партии - “Meno male che Silvio C'e“, что в переводе: ”Слава богу, у нас есть Сильвио". Его партия отождествляет себя с ним и только с ним. Он так и не назначил преемника, и трудно представить какое-либо будущее Forza Italia без её основателя.

Сильвио Берлускони на телешоу "Porta a Porta", 22 мая 2014 г. SANDRO PACE/AP

Премьер "от звонка до звонка"

2001-2006 гг. Берлускони - единственный премьер-министр в истории республики, который пробыл у власти пять лет подряд, вплоть до фактического истечения срока его полномочий. Однако второй мандат получить ему не удалось: в 2006-м он проиграл выборы своему главному сопернику Романо Проди.

Берлускони преуспел в выполнении крайне трудной задачи - по объединению сепаратистской партии “Лига Севера” и "лоялистского" "Национального альянса" (ныне "Братья Италии"). Эти две партии и сегодня являются союзниками в правительстве Джорджи Мелони. Учитывая нестабильность ситуации в итальянской политике, этот альянс вполне можно назвать крепким и долговечным.

Джорджа Мелони, Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини на встрече в Риме, 1 марта 2018 г. ALBERTO PIZZOLI, AFP

ФК "Милан" и десятки трофеев

Берлускони реанимировал не только свой политический лагерь, но и футбольную команду. С его подачи "Милан", ранее занимавший в основном нижние строчки турнирной таблицы национального первенства, пять раз победил в Лиге чемпионов. У себя в Италии Сильвио Берлускони собрал больше титулов, чем любой другой владелец футбольного клуба.