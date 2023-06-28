"Иван + Хейли" на стене Колизея: итальянская полиция разыскивает вандала

На стене Колизея появилось очередное признание в любви. Автору грозит серьёзный штраф и даже тюремный срок.

"Ты это серьёзно, парень?" – в римском Колизее засняли очередной акт вандализма – восьмой по счёту с начала года. Англоязычный турист высек ключом своё имя и имя своей девушки на одной из стен памятника императорской эпохи.

Другой посетитель запечатлел правонарушение на телефон и сообщил о случившемся сотрудникам археологического парка.

"Честно говоря, я бы хотел, чтобы этот человек усвоил урок независимо от того, накажут ли его или нет. Если путь к раскаянию идёт через оплату штрафа, то так тому и быть. Я просто хочу, чтобы он и любой другой, кому в голову взбредёт подобная идея, поняли, что такое поведение совершенно неприемлемо", – рассказал Райан Луц.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано осудил в Твиттере "осквернение одного из самых известных мест в мире".

Мэр столицы заявил, что "и град, и мир" оскорблены "варварским поведением" туриста.

Виновнику грозит штраф в размере до 15 000 евро и лишение свободы сроком до пяти лет. Местные СМИ опасаются, что он мог уже покинуть Апеннины.

Туристы регулярно воруют камни или вырезают надписи на стенах древнего амфитеатра. В 2014 году российского туриста оштрафовали на 20 000 евро и приговорили к четырём годам условно за гравировку буквы "К" на территории Колизея.