Флоренция: Коридор Вазари пострадал от вандалов

Минувшей ночью на колоннах знаменитого крытого перехода в галерее Уффици появились граффити. Власти обещают сурово наказать виновных

"Позорным актом вандализма" назвал мэр Флоренции Дарио Нарделла появившееся минувшей ночью граффити на колоннах знаменитого коридора Вазари.

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Директор флорентийской галереи Уффици призвал к суровому наказанию виновных.

Ранее министр культуры республики Дженнаро Санджулиано сообщил, что власти рассматривают возможность ужесточения наказания, в частности, для экоактивистов, жертвами которых часто становятся исторические памятники.

Коридор Вазари, соединяющий старинные дворцы Веккьо и Питти, был построен по заказу великого герцога Тосканы Козимо I Медичи в 1565 году.