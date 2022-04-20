Айя-София подвергается вандализму

Собор Святой Софии в Стамбуле подвергается вандализму. В соцсетях появились снимки, на которых видно, что частично повреждены императорские ворота древнего храма, недавно превращенного в мечеть.

Согласно легенде, ворота собора сделаны из дерева от Ноева Ковчега. Турецкие власти уже распорядились провести расследование и оценить причиненный ущерб.

Выложенные в соцсети фотографии вызвали широкое возмущение в связи с тем, что Турция не может защитить памятник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Привести его в надлежащий вид и привлечь виновных в вандализме к ответственности призвала Греция, где, как сообщили в МИДе, "потрясены и опечалены" произошедшим.

Превратить собор Святой Софии в мечеть два года назад распорядился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого часть византийской мозаики христианского периода была завуалирована. Решение турецкого руководства вызвало бурю негодования, особенно - за пределами Турции. Как показывают другие свидетельства в соцсетях, акты вандализма в Айя-Софии происходили и раньше - в частности, зафиксированы повреждения внутренних стен храма.