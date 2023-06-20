"Чудес не бывает": сотрудники Парижского Диснейленда объявили забастовку

Постоянно меняющийся график работы, нехватка персонала и низкая заработная плата - сотрудники парижского Диснейленда говорят, что их жизнь совсем не похожа на сказку.

Парижский Диснейленд для его юных посетителей - волшебное место, где сбываются мечты. Но для реальных людей, которые создают волшебство, это прежде всего работа, порой тяжёлая.

Шестой день подряд профсоюзы вместе с сотрудниками бастуют, пытаясь добиться от руководства улучшения условий труда и повышения зарплаты с учётом инфляции.

В первые дни забастовки, начавшейся 23 мая, заявление об увольнении 1,5 тыс актёров. Всего штат насчитывает 17 тыс сотрудников. Большего всего нехватка персонала коснулась гостиничного сектора, сферы технического обслуживания парка и безопасности.

Бастующие требуют повышения зарплаты на 200 евро в месяц и двойной оплаты по воскресеньям, а также внести коррективы в режим рабочего времени.

Представитель парижского Диснейленда сообщил Euronews: "Сегодня бастуют около 60 человек. Парк открыт, мы отменили только одно шоу".

На видео, размещённых в социальных сетях, видно, как десятки людей, собравшиеся на мосту перед замком Спящей красавицы, центральной достопримечательностью парка, с плакатами и флагами в руках, выкрикивают лозунги и распевают песни.

Частая гостья Диснейленда, 26-летняя Лили рассказывает: "Бастовали около нескольких сотен человек. Они дули в свистки, скандировали лозунги, но это не особо мешало — парк такой большой, что можно было целый день гулять, их не видя".

"Коллеги впадают в уныние"

Некоторые нынешние и бывшие сотрудники Диснейленда подробно рассказали в соцсетях о тяжёлых условиях, в которых им приходилось и приходится трудиться.

Агата Гитте, бывший визажист парка атракционов, сказала, что рабочая среда была токсичной: расписание постоянно менялось, не хватало рабочих рук, а руководство требовало, чтобы сотрудники трудились по выходным без надбавки.

Гитте написала в Твиттере: "Вы видите, как коллеги впадают в уныние… потом один за одним начинают уходить. И вы тоже начинаете думать об этом, потому что понимаете, что эта работа вас губит, а вашему начальству всё равно. Им важны только цифры".

Также люди жалуются на отсутствие программ обучения и возможностей для карьерного роста.

Трещина на фасаде

Все знают, что забастовки во Франции - явление частое. Что же касается Диснейлэнда, то там последняя крупная стачка произошла довольно давно - в 1999 году - тоже из-за споров об оплате труда.

Как заявили французским СМИ бастующие, для них - это крайняя мера, и пошли они на неё, так как сочли ответ руководства на их требования "оскорбительным".

Сообщается, что компания предложила выплачивать премию, которая полагается в конце года, ежемесячными платежами вместе с бонусной единовременной выплатой в размере 125 евро в мае.

Пресс-секретарь парижского Диснейленда сказал Euronews, что руководство перенесло переговоры между руководством и профсоюзами с октября на август.

"За последние 12 месяцев заработная плата большинства сотрудников выросла на 9-12%, также они получили бонусы”, - добавил представитель.

В прошлом году доходы парижского Диснейленда достигли рекордно высокого уровня - парк принёс 2,4 миллиарда евро благодаря отмене ограничений, связанных с пандемией, и новому шоу, посвящённому супергероям Marvel. Компания также получила операционную прибыль в размере 47 миллионов евро. Немалая сумма для сектора, который редко приносит прибыль.

Бастующие сотрудники говорят, что они просто хотят получить, что им причитается по праву: “Мы те, кто творит волшебство, но мы не получаем от этого выгоды”.