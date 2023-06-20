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"Чудес не бывает": сотрудники Парижского Диснейленда объявили забастовку

Employees at Disneyland Paris have been striking since the end of May over wages and working conditions.
Employees at Disneyland Paris have been striking since the end of May over wages and working conditions.   -  Авторское право  Francois Mori/AP
 Anca Ulea  & Estelle Nilsson-Julien

Постоянно меняющийся график работы, нехватка персонала и низкая заработная плата - сотрудники парижского Диснейленда говорят, что их жизнь совсем не похожа на сказку.

Парижский Диснейленд для его юных посетителей - волшебное место, где сбываются мечты. Но для реальных людей, которые создают волшебство,  это прежде всего работа, порой тяжёлая.

Шестой день подряд профсоюзы вместе с сотрудниками бастуют, пытаясь добиться от руководства улучшения условий труда и повышения зарплаты с учётом инфляции.

В первые дни забастовки, начавшейся 23 мая, заявление об увольнении 1,5 тыс актёров. Всего штат насчитывает 17 тыс сотрудников. Большего всего нехватка персонала коснулась гостиничного сектора, сферы технического обслуживания парка и безопасности.

Бастующие требуют повышения зарплаты на 200 евро в месяц и двойной оплаты по воскресеньям, а также внести коррективы в режим рабочего времени.

Представитель парижского Диснейленда сообщил Euronews: "Сегодня бастуют около 60 человек. Парк открыт, мы отменили только одно шоу".

На видео, размещённых в социальных сетях, видно, как десятки людей, собравшиеся на мосту перед замком Спящей красавицы, центральной достопримечательностью парка, с плакатами и флагами в руках, выкрикивают лозунги и распевают песни.

Частая гостья Диснейленда, 26-летняя Лили рассказывает: "Бастовали около нескольких сотен человек. Они дули в свистки, скандировали лозунги, но это не особо мешало — парк такой большой, что можно было целый день гулять, их не видя".

"Коллеги впадают в уныние"

Некоторые нынешние и бывшие сотрудники Диснейленда подробно рассказали в соцсетях о тяжёлых условиях, в которых им приходилось и приходится трудиться.

Агата Гитте, бывший визажист парка атракционов, сказала, что рабочая среда была токсичной: расписание постоянно менялось, не хватало рабочих рук, а руководство требовало, чтобы сотрудники трудились по выходным без надбавки.

Гитте написала в Твиттере: "Вы видите, как коллеги впадают в уныние… потом один за одним начинают уходить. И вы тоже начинаете думать об этом, потому что понимаете, что эта работа вас губит, а вашему начальству всё равно. Им важны только цифры".

Также люди жалуются на отсутствие программ обучения и возможностей для карьерного роста.

Трещина на фасаде

Все знают, что забастовки во Франции - явление частое. Что же касается Диснейлэнда, то там последняя крупная стачка произошла довольно давно - в 1999 году - тоже из-за споров об оплате труда.

Как заявили французским СМИ бастующие, для них - это крайняя мера, и пошли они на неё, так как сочли ответ руководства на их требования "оскорбительным".

Сообщается, что компания предложила выплачивать премию, которая полагается в конце года, ежемесячными платежами вместе с бонусной единовременной выплатой в размере 125 евро в мае.

Пресс-секретарь парижского Диснейленда сказал Euronews, что руководство перенесло переговоры между руководством и профсоюзами с октября на август.

"За последние 12 месяцев заработная плата большинства сотрудников выросла на 9-12%, также они получили бонусы”, - добавил представитель.

В прошлом году доходы парижского Диснейленда достигли рекордно высокого уровня - парк принёс 2,4 миллиарда евро благодаря отмене ограничений, связанных с пандемией, и новому шоу, посвящённому супергероям Marvel. Компания также получила операционную прибыль в размере 47 миллионов евро. Немалая сумма для сектора, который редко приносит прибыль.

Бастующие сотрудники говорят, что они просто хотят получить, что им причитается по праву: “Мы те, кто творит волшебство, но мы не получаем от этого выгоды”.

Дополнительные источники • Le Monde

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