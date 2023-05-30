Кинофестиваль в Каннах: "Снять это объективом 21-го века"

Во Франции вручены награды 76-го Каннского кинофестиваля. Euronews побеседовал с лауреатом Гран-при и обладателями премий за лучшую мужскую и женскую роли.

Фильм британского режиссера Джонатана Глейзера "Зона интересов" был удостоен Гран-при членами жюри Каннского кинофестиваля. Эта кинолента рассказывает о повседневной жизни семьи коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса.

По словам Глейзера, идея снять фильм о Холокосте появилась у него после завершения работы над предыдущей картиной.

"У меня было желание сделать это именно сейчас. Я не хотел снимать фильм, после которого мы могли бы спокойно выйти из кинотеатра и думать, что это случилось давным-давно и больше нас не касается. Это не так. Я хотел воссоздать тот мир, а затем найти способ снять это с помощью объектива 21-го века", - рассказал режиссер.

Фильм снят по одноименной книге английского писателя Мартина Эмиса, который скончался в день премьеры ленты в Каннах 19 мая. Как сообщается, "Зона интересов" выйдет в прокат в Европе в этом году.

Кадр из фильма "Зона интересов" A24

Идеальные дни Вендерса и Якусё

Фильм Вима Вендерса "Идеальные дни" был удостоен награды за лучшую мужскую роль. Японский актер Кодзи Якусё исполняет в нем роль уборщика общественных туалетов в Токио.

Якусё - один из лучших современных японских актеров. Он снимался в фильме "Угорь" Сёхэя Имамуры, который получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 1997 году. По словам актера, сотрудничество с Вендерсом можно назвать ... "идеальными днями".

"Вим Вендерс - немец, но он так хорошо понимает Японию, что у меня создается впечатление, что в прошлой жизни он был японцем. Он глубоко понимает японскую культуру, и если посмотреть на его выбор музыки, то сочетание двух культур просто идеально", - считает Якусё.

"О сухой траве"

Приз за лучшую женскую роль был впервые вручен актрисе из Турции.

Мерве Диздар снялась в фильме "О сухой траве" известного турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана.

"Я очень тронута. Это большая честь, уже хотя бы потому, что меня выбрали среди многих очень известных актрис. Случившееся превзошло все мои ожидания: ничего подобного я и представить не могла. Поэтому я хочу поделиться этой наградой со всеми женщинами в моей стране и во всем мире, потому что пока есть женщины, есть борьба, а пока есть борьба, есть надежда", - сказала Диздар.

Кинолента "О сухой траве" переносит зрителя в Анатолию, регион в центре Турции, и рассказывает историю школьного учителя, которого ученицы обвиняют в домогательствах.

Нури Бильге Джейлан не раз становился лауреатом Каннского кинофестиваля. В 2014 году его фильм "Зимняя спячка" получил "Золотую пальмовую ветвь", дважды – в 2003-м и 2011-м годах - его картины удостаивались Гран-при фестиваля.