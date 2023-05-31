Обратные течения: в Европе у ЛГБТ+ всё больше прав, но гомофобии тоже становится больше

Andrea Carlo

Во многих европейских странах законодатели облегчают жизнь представителям сексуальных меньшинств и постепенно уравнивают их в правах с согражданами. Тем не менее за последний год резко возросло число преступлений на почве гомофобии и трансфобии.

Насилие по отношению к представителям ЛГБТК-сообщества не исчезнет в ближайшее время. По крайней мере, с такой оценкой выступил генеральный секретарь ООН накануне Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией, который отмечался 17 мая.

Антониу Гутерриш, резко осудивший стигматизацию геев и предрассудки со стороны общества, призвал правительства и законодателей положить конец криминализации однополых отношений и систематическому угнетению ЛГБТ+.

"Быть самим собой не должно быть преступлением", – заявил Гутерриш.

Активисты и правозащитники осуждают шквал репрессивных мер, которые принимаются по всему миру, – от законопроектов, поддержанных республиканцами, о запрете драг-шоу в нескольких штатах США до попыток ввести смертную казнь в Уганде за "гомосексуальные действия при отягчающих обстоятельствах".

Но как обстоят дела в Европе?

Мальта и Нидерланды возглавляют рейтинги

В 2022 году Амстердам был признан самым дружелюбным городом мира для ЛГБТК+ по версии Open for Business. Лондон, Берлин, Стокгольм и Дублин также расположились высоко.

Что касается последнего отчёта Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, транс- и интерсекс-людей (ILGA), Мальта вот уже восьмой год подряд удерживает первое место в рейтинге Rainbow Europe.

Подавляющее население этой средиземноморской страны – католики. Казалось бы, мальтийский консерватизм по отношению к таким темам, как аборты, не способствует превращению острова в радужную столицу Европы.

Мальта возглавила индекс "Rainbow Europe 2023" ассоциации ILGA. Olga Prystai, Wikimedia Commons

В беседе с Euronews один из молодых мальтийцев назвал растущий секуляризм и сильную политику правительства ключевыми факторами, благодаря которым маленькая страна стала оплотом толерантности.

"Религиозность снижается, – говорит Пол (имя изменено), инженер-программист, считающий себя бисексуалом, – и правительство демонстрирует открытость, особенно к трансгендерным людым".

Оценка Пола подтверждается фактами: посещаемость церквей на Мальте упала с примерно 80% в 1990-х годах до 30-40% в последние годы.

Больше брачного равенства и расширение прав трансгендеров: проблески надежды?

За последний год целый ряд европейских стран принял прогрессистские законы, предоставляющие представителям ЛГБТ+ те же права, что и их согражданам с гетеросексуальной ориентацией.

В июле Швейцария легализовала гей-браки, присоединившись к растущему списку (в основном западных) стран, в которых однополые пары могут зарегистрировать отношения в загсе.

Решение было принято после референдума, проведённого в сентябре 2021 года, на котором чуть менее двух третей избирателей поддержали "Брак для всех" ("Mariage pour tous").

Некоторые удивятся, что альпийское государство, славящееся своей прямой демократией и высочайшим уровнем жизни, разрешило геям и лесбиянкам заключать союзы гораздо позже, чем многие соседи. На самом деле конфедерация, в которой кантоны сохраняют значительную автономию, не всегда блистала на фронте гражданских прав.

В 1990 году Швейцария стала последней европейской страной, полностью предоставившей избирательные права женщинам. До того как в ситуацию вмешался Федеральный Верховный суд, в самом маленьком швейцарском кантоне – Аппенцелль-Иннерроден – с населением 16 тысяч человек женщины жили на обочине местной политической жизни и не имели права принимать участие в народном сходе – высшем органе власти.

Свадьба в Швейцарии, 1 июля 2022 года. Ennio Leanza / Keystone

Следуя по стопам Швейцарии, Словения также узаконила гей-браки, а Хорватия разрешила однополым парам усыновлять детей.

Хотя ситуация с правами ЛГБТК+ в Восточной Европе далеко от безоблачной, Молдавия – глубоко православная страна, одна из самых бедных в Европе – добилась значительного прогресса в области борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации. В 2022 года бывшая советская республика поднялась на 14 мест в индексе Rainbow Europe.

В Финляндии и Испании были приняты законы "о гендерном самоопределении", которые избавили кандидатов на смену пола в документах от прохождения гормональной терапии и психиатрического освидетельствования.

Испанская реформа вызвала гнев консервативной части общества и некоторых радикальных феминисток, которые назвали действия левого правительства попыткой "размыть сексуальную идентичность". Тем не менее, для многих трансгендерных людей это стало долгожданным прорывом и признанием их прав со стороны государства.

Откат назад?

В странах Вышеградской Европы, в частности, в Польше и Венгрии, представители ЛГБТК-сообщества практически не имеют никакой правовой защиты.

Томаш Лесьняра, польский писатель и открытый гей, живёт в Глазго. По его словам, ситуация на родине сложная, однако в последнее время наметились и первые позитивные сигналы.

"Поскольку ультраконсервативная партия "Право и справедливость" (PiS) находится у власти с 2015 года, законотворчество остаётся гомофобным, – говорит Лесьняра в интервью Euronews. – Для достижения прогресса крайне важно сменить правящую партию".

Интеллектуал отмечает, что польские ультраконсерваторы остаются популярными, прежде всего, благодаря щедрой социальной политике. При этом Лесьняра наблюдает перемены в отношении простых людей: "Общество гораздо более толерантно к ЛГБТ+ людям".

Италия долгое время отставала от своих западных соседей: однополые союзы стали возможны на Апеннинах лишь семь лет назад, а речи о регистрации полноценных браков пока не идёт.

В 2021 году партия нынешнего премьера Джорджи Мелони, находящаяся тогда в глубокой оппозиции, решительно выступила против законопроекта, который закрепил бы защиту ЛГБТК+ от дискриминации. "Братья Италии" (Fratelli d'Italia) ликовали после того, как он был отклонён Сенатом.

Оказавшись у власти, Мелони по-прежнему демонстрирует, что не намерена сворачивать с консервативной повестки и как-то расширять права сексуальных меньшинств. Напротив, муниципальные власти получают распоряжения прекратить регистрацию детей однополых пар.

"Это в значительной степени гомофобное правительство", – заявил журналист Франческо Лепоре, один из участников панельной дискуссии, состоявшейся в римском театре Porta Portese в преддверии Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

Другая выступающая, Марилена Грассадония, левый политик и лесбийская активистка, полагает, что сейчас не время для самоуспокоения: "Политическая ситуация такова, что всё очень хрупко, нет никаких гарантий", – опасается она.

Обратные течения

Тревогу у правозащитников вызывает всплеск преступлений на почве гомофобии. Во Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании за последний год резко возросло число подобных инцидентов.

SOS Homophobie отмечает, что во Франции случаи агрессивного поведения в адрес геев и трансгендеров выросли на 28% и 27% соответственно по сравнению с прошлым годом.

В Брюсселе прокомментировали эту череду издевательств и нападений на представителей сексуальных меньшинств: "Мы наблюдаем рост анти-ЛГБТ+ риторики, подпитываемой дезинформацией и ложными нарративами, что часто приводит к насилию, преследованиям и стигматизации", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Последнее исследование ILGA всё же оставляет место для оптимизма: несмотря на вспышку насилия, правовая ситуация ЛГБТК в Европе в целом улучшилась.

"В то время как общественный дискурс становится всё более поляризованным и жестоким, особенно в отношении трансгендерных людей, решимость политиков продвигать права ЛГБТ+ приносит свои плоды", – считают в организации.