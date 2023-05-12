Участники песенного конкурса "Евровидение-2023 готовы к финалу

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Шквал энергии, много музыки и танцев! Болельщики гадают, кто станет победителем "Евровидения"

Сцена готова для заключительного этапа конкурса "Евровидение-2023". И 26 финалистов уже отобраны: 10 исполнителей от каждого полуфинала, Украина - победитель прошлого года и большая пятерка основателей "Евровидения": Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия.

Мы поговорили с некоторыми уастниками, и вот, что вас ожидает субботним вечером.

Ноа Кирел, Израиль:

- Энергия в первую очередь! Шквал энергии! Много танцев, музыки!

Lord of the Lost, Германия

- Они все прекрасные артисты, я не видел ни одного плохого выступления!

**- La Zarra, Франция **

У каждого есть классная песня, и очень сложно просто выбрать какую-то одну.

Но у всех на устах вопрос, кто же станет победителем Евровидения 2023?

Здесь, в Ливерпуле, болельщики в восторге от финского певца Кяарийя.

Британец Нейл, напевает: "Cha-cha-cha, cha-cha-cha!"

Виталий, Эстония

- Я определенно болею за Финляндию. Я думаю, что у Финляндии действительно хорошие шансы на победу.

На Spotify композиция "Tattoo" шведской певицы Лорин была прослушана в этом году больше, чем любая другая. На втором месте "Due Vita" Марко Менгони из Италии. Букмекеры считают выигравшую в 2012 году "Евровидение" Лорин одним из главных претендентом на победу. Все станет известно в субботу вечером.