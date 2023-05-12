Участники песенного конкурса "Евровидение-2023 готовы к финалу

Шквал энергии, много музыки и танцев! Болельщики гадают, кто станет победителем "Евровидения"
Сцена готова для заключительного этапа конкурса "Евровидение-2023". И 26 финалистов уже отобраны: 10 исполнителей от каждого полуфинала, Украина - победитель прошлого года и большая пятерка основателей "Евровидения": Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия.
Мы поговорили с некоторыми уастниками, и вот, что вас ожидает субботним вечером.
Ноа Кирел, Израиль:
- Энергия в первую очередь! Шквал энергии! Много танцев, музыки!
Lord of the Lost, Германия
- Они все прекрасные артисты, я не видел ни одного плохого выступления!
**- La Zarra, Франция **
У каждого есть классная песня, и очень сложно просто выбрать какую-то одну.
Но у всех на устах вопрос, кто же станет победителем Евровидения 2023?
Здесь, в Ливерпуле, болельщики в восторге от финского певца Кяарийя.
Британец Нейл, напевает: "Cha-cha-cha, cha-cha-cha!"
Виталий, Эстония
- Я определенно болею за Финляндию. Я думаю, что у Финляндии действительно хорошие шансы на победу.
На Spotify композиция "Tattoo" шведской певицы Лорин была прослушана в этом году больше, чем любая другая. На втором месте "Due Vita" Марко Менгони из Италии. Букмекеры считают выигравшую в 2012 году "Евровидение" Лорин одним из главных претендентом на победу. Все станет известно в субботу вечером.