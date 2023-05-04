Камилла с лошадиным лицом, изгнание с банкнот и череп Дианы: карикатуристы не пощадили Виндзоров

Обзор дерзких выходок карикатуристов, которых вдохновила предстоящая коронация Карла III.

"Коронация на ура" – французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил новый выпуск соседям по другую сторону Ла-Манша, которые готовятся к важному событию в эти выходные. На обложке номера красуется Карл III с блаженной улыбкой и черепом покойной принцессы Дианы на голове, а принцы Уильям и Гарри говорят, не скрывая эмоций: "Даже мама пришла!"

Это определённо соответствует бренду скандального издания, которое сложно уличить в симпатиях к монархии. Как бы то ни было, публикация французов демонстрирует, что часть публики раздражает то, как ведущие СМИ освещают готовящуюся коронацию, с каким пиететом относятся к британскому монарху и Камилле, которая, по мнению многих, не заслуживает титула королевы.

"Коронация на ура". Charlie Hebdo

Торжества в центре Лондона не обошли вниманием и авторы других провокационных карикатур.

Газета "Таймс" опубликовала карикатуру Питера Брука на принца Гарри. На изображении герцог Сассекский, который, несмотря на недавние скандалы, всё же будет присутствовать на коронации отца, раскладывает в церкви свою автобиографию "Запасной" вместо текстов молитв и псалмов.

Принц Гарри и Священное Писание. Peter Brookes

Австрийский карикатурист Мариан Камески обыгрывает стереотип о том, что монаршие особы хорошо дополняют друг друга, а также насмехается над внешностью королевы-консорт.

Стоит отметить, что недавний опрос, проведенный Национальным центром социальных исследований, показал, что поддержка монархии в настоящее время находится на рекордно низком уровне, и что, хотя образ Камиллы значительно улучшился с годами, многие по-прежнему считают, что она не заслуживает своего титула. Антимонархические группы активно распространяют в соцсетях хэштег #NotMyKing.

"Сродство душ". Marian Kamesky

Карл III взволнованно бьёт в кимвалы, возвещая о своей скорой коронации: итальянец Франческо Франк Федериги изобразил короля с "колбасными пальцами", напомнив о проблемах со здоровьем 74-летнего короля. Прошлой осенью СМИ обсуждали кадры с распухшими пальцами монарха, тогда таблоиды сделали выводы о "лимфатическом отёке".

Кто сказал, что в 2023 году уже не издеваются над внешностью? Francesco Frank Federighi

"После стольких лет?" На Кубе, оказывается, можно бросаться цитатами из "Гарри Поттера". Художник Вимар Вердеция Фуэнтес изобразил Карла III с ходунками.

"После стольких лет?" – "Всегда!" Wimar Verdecia Fuentes

Тень покойной королевы Елизаветы II нависла над её преемником – полная психологизма работа голландского карикатуриста Тьерда Ройярдса погружает в раздумья: удастся ли Великобритании сохранить свой статус на мировой арене при новом короле?

Радостное начало правления. Tjeerd Royaards

Барт ван Левен, другой художник из Нидерландов, бьёт по самому больному и продолжает развивать тему Содружества наций: недавно ЦБ Австралии подтвердил, что Карл III не заменит на пятидолларовой банкноте свою покойную мать.

Новый дизайн банкноты будет посвящён культуре и истории первых австралийцев. Bart van Leeuwen

Карикатурист Дэйв Уамонд, чьи работы печатаются в Reader's Digest, Wall Street Journal и Sports Illustrated, будто говорит своим шаржем, что "омолодить" образ монархии после правления Елизаветы II будет не так просто.

"Я просто хочу, чтобы меня любили, как мою дорогую родительницу". Dave Whamond

Ожидать ли от нового короля переосмысления колониального прошлого? Корону Святого Эдуарда украшают 2 868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов, четыре рубина и 269 жемчужин. Точная стоимость короны является предметом споров, но эксперты предполагают, что сумма может достигать 5 миллиардов фунтов стерлингов. Многие африканские страны и другие бывшие британские колонии регулярно требуют вернуть украденные артефакты и драгоценности.

"У вас кетчуп на скипетре". This is Africa

Камилла уже двигается в сторону "прогресса": её корона не будет украшена бриллиантом "Кохинур" (Koh-i-Noor), захваченным в ходе Ост-Индской кампании в 1849 году.

"Наконец-то"! Fabian Sotolongo

И снова Куба! На рисунке Фабиана Сотолонго, сделанном в прошлом году, Карл изображен в одной постели с "Мрачным Жнецом", который сыграл важную роль в его продвижении по службе...

А что скажете вы, кто-то из этих карикатуристов "перешёл черту"?