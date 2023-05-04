Камилла с лошадиным лицом, изгнание с банкнот и череп Дианы: карикатуристы не пощадили Виндзоров

Обзор дерзких выходок карикатуристов, которых вдохновила предстоящая коронация Карла III.
"Коронация на ура" – французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил новый выпуск соседям по другую сторону Ла-Манша, которые готовятся к важному событию в эти выходные. На обложке номера красуется Карл III с блаженной улыбкой и черепом покойной принцессы Дианы на голове, а принцы Уильям и Гарри говорят, не скрывая эмоций: "Даже мама пришла!"
Это определённо соответствует бренду скандального издания, которое сложно уличить в симпатиях к монархии. Как бы то ни было, публикация французов демонстрирует, что часть публики раздражает то, как ведущие СМИ освещают готовящуюся коронацию, с каким пиететом относятся к британскому монарху и Камилле, которая, по мнению многих, не заслуживает титула королевы.
Торжества в центре Лондона не обошли вниманием и авторы других провокационных карикатур.
Газета "Таймс" опубликовала карикатуру Питера Брука на принца Гарри. На изображении герцог Сассекский, который, несмотря на недавние скандалы, всё же будет присутствовать на коронации отца, раскладывает в церкви свою автобиографию "Запасной" вместо текстов молитв и псалмов.
Австрийский карикатурист Мариан Камески обыгрывает стереотип о том, что монаршие особы хорошо дополняют друг друга, а также насмехается над внешностью королевы-консорт.
Стоит отметить, что недавний опрос, проведенный Национальным центром социальных исследований, показал, что поддержка монархии в настоящее время находится на рекордно низком уровне, и что, хотя образ Камиллы значительно улучшился с годами, многие по-прежнему считают, что она не заслуживает своего титула. Антимонархические группы активно распространяют в соцсетях хэштег #NotMyKing.
Карл III взволнованно бьёт в кимвалы, возвещая о своей скорой коронации: итальянец Франческо Франк Федериги изобразил короля с "колбасными пальцами", напомнив о проблемах со здоровьем 74-летнего короля. Прошлой осенью СМИ обсуждали кадры с распухшими пальцами монарха, тогда таблоиды сделали выводы о "лимфатическом отёке".
"После стольких лет?" На Кубе, оказывается, можно бросаться цитатами из "Гарри Поттера". Художник Вимар Вердеция Фуэнтес изобразил Карла III с ходунками.
Тень покойной королевы Елизаветы II нависла над её преемником – полная психологизма работа голландского карикатуриста Тьерда Ройярдса погружает в раздумья: удастся ли Великобритании сохранить свой статус на мировой арене при новом короле?
Барт ван Левен, другой художник из Нидерландов, бьёт по самому больному и продолжает развивать тему Содружества наций: недавно ЦБ Австралии подтвердил, что Карл III не заменит на пятидолларовой банкноте свою покойную мать.
Карикатурист Дэйв Уамонд, чьи работы печатаются в Reader's Digest, Wall Street Journal и Sports Illustrated, будто говорит своим шаржем, что "омолодить" образ монархии после правления Елизаветы II будет не так просто.
Ожидать ли от нового короля переосмысления колониального прошлого? Корону Святого Эдуарда украшают 2 868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов, четыре рубина и 269 жемчужин. Точная стоимость короны является предметом споров, но эксперты предполагают, что сумма может достигать 5 миллиардов фунтов стерлингов. Многие африканские страны и другие бывшие британские колонии регулярно требуют вернуть украденные артефакты и драгоценности.
Камилла уже двигается в сторону "прогресса": её корона не будет украшена бриллиантом "Кохинур" (Koh-i-Noor), захваченным в ходе Ост-Индской кампании в 1849 году.
И снова Куба! На рисунке Фабиана Сотолонго, сделанном в прошлом году, Карл изображен в одной постели с "Мрачным Жнецом", который сыграл важную роль в его продвижении по службе...
А что скажете вы, кто-то из этих карикатуристов "перешёл черту"?