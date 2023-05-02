Подготовка к коронации: британцы ставят палатки у Букингемского дворца

Euronews

До коронации Карла III осталось меньше недели. Поклонники королевской семьи готовятся к знаменательному событию и уже начали устанавливать палатки в центре Лондона — вдоль дороги, ведущей к Букингемскому дворцу.

В Великобритании начался обратный отсчет времени до коронации Карла III: за неделю до знаменательного дня поклонники королевской семьи уже начали разбивать палатки по краям дороги к Букингемскому дворцу.

Ожидается, что, чтобы увидеть первую в XXI веке британскую коронацию, в Лондон приедут сотни тысяч людей со всего мира.

"Коронация — большое историческое событие. Это что-то, чего мы, как группа, никогда не видели раньше. Только по телевизору, в черно-белом цвете", — говорит Мария Скотт из Ньюкасла.

"Они приехали сегодня, а коронация будет 6-го числа. Только посмотрите, они живут прямо здесь. Еще тысячи людей приедут завтра или послезавтра, и они будут спать здесь до 6 мая. Большинство из них — чтобы иметь лучший обзор. Но мы ожидаем по меньшей мере 5 или 6 миллионов человек в этом районе", -- рассказывает испанский гид Хосе Андраде.

Главное открытое для публики мероприятие в рамках коронации — проход королевской процессии по центру Лондона. Она выйдет из Букингемского дворца через Центральные ворота и проследует по улице Мэлл, пройдет через арку Адмиралтейства и дойдет до Вестминстерского аббатства.