"Грубая еда": вы готовы платить за то, чтобы вас оскорбляли во время ужина?

Сеть ресторанов, в которой официанты хамят и оскорбляют посетителей набирает популярность в Австралии и Великобритании. Но не всем это нравится.

"Теперь что вам надо?", - хмурится официантка, стоящая у входа в закусочную Karen's Diner.

В этой сети ресторанов официанты намеренно грубят клиентам, а посетители с радостью платят за оскорбления.

Несколько друзей, мучимые опасениями и интересом одновременно, зашли в один из недавно открывшихся филиалов сети на севере Лондона. В течение вечера в клиентов будут бросать меню, публично оскорблять веганов и устраивать различные неловкие ситуации.

"Негостеприимный" бизнес

"Мне нравится говорить, что мы занимаемся негостеприимным бизнесом", - смеется Пол Левин, глава Karen's Diner в Европе.

Мы единственная в мире сеть ресторанов, куда люди приходят не ради еды, а потому что хотят посмеяться", - делится Левин.

У сети ресторанов почти полтора миллиона подписчиков в соцсети TikTok. Социальные сети играют важную роль в ее маркетинге. Самые вирусные видео на этой платформе показывают ничего не подозревающих людей, которые сталкиваются с потоком оскорблений во время посещения ресторана.

"Удивительное, какое количество семей приходит сюда обедать. Они должны знать, на что идут. Мы не беспокоимся о детях, нас больше раздражает нытье родителей", - откровенничает Левин.

Почему Карен?

В наименовании сети ресторанов Karen's Diner обыгрывается американское сленговое название вредной и требовательной клиентки средних лет - Карен. Многие такие Карен из поколения американских бэби-бумеров, родившихся в 1960-е годы. Тогда в США это имя было очень популярно.

"Я мог бы легко научить вас, как стать Карен: никогда не улыбайтесь, хмурьтесь почаще и насмехайтесь над всем подряд", - рассказывает Левин в интервью Euronews Культура.

Персонал здесь в первую очередь официанты, а потом уже актеры.

"В Karen's Diner большинство официантов - девушки. Лучше все же, когда женщина, а не большой и грозный мужчина хамит клиентам", - отмечает Левин.

"Кстати, в "черном Твиттере" Карен называют белых женщин с расистскими взглядами. Это также карикатура на женщину, которая жалуется, когда не получает ожидаемого обслуживания", - объясняет профессор Университетского колледжа Дублина Дайана Негра.

Убежище против "занудства"?

Сегодня вечером 25-летний Джек надевает золотую праздничную шляпу. Доставляя вегетарианский бургер клиентке, он звонит в колокольчик, который сигнализирует о начале унижений. Он кричит в мегафон, обращаясь к девушке, что она "слишком умная". Подняв шум в зале, он подстрекает остальных посетителей, а сам показывает клиентке средний палец и кричит "f*** you veggie!". Оскорбление не воспринимается всерьёз, девушка и другие посетители смеются.

"Это место привлекает клиентов, которым надоела политкорректность и хотят найти безопасное место для своего рода протеста", - предполагает профессор Негра.

"Значение этого термина сейчас шире по сравнению с его первоначальным использованием. Он стал еще и инструментом патриархата, используемым для дискредитации белых женщин среднего возраста, которые осмеливаются жаловаться или отстаивать свои права. Он как бы навешивает на них ярлык истеричек", - объясняет Негра.

Список правил заведения напечатан на листе бумаги и вручается клиентам на входе. Гомофобия, дискриминация и расизм не допускаются, если клиенты или кто-то из официантов не соблюдают эти правила, им делают замечание, а затем удаляют. В Karen's всегда присутствует менеджер, который не вписывается в образ заведения: он всегда серьёзен.

Защищен ли персонал ресторанов?

"Они называют меня чихуахуа, я менее агрессивна, чем другие официанты", - говорит 22-летняя официантка Ханна. По ее словам, сотрудники должны иметь толстую кожу.

"Я не обижаюсь, когда кто-то оскорбляет меня, честно говоря, мне все равно. Это часть концепции, но если вы чувствительны, то здесь сложновато будет работать", - предупреждает девушка.

"Мы видели сотрудников, которых руководство увольняло после нескольких смен, потому что у них нет правильной динамики в общении с клиентами. Идея все же в том, чтобы не доставлять людям дискомфорта, и если я вижу, что клиентам неприятно, я оставляю их в покое", - рассказывает Ханна. Затем снова входит в образ и говорит: "Надеюсь, это последний вопрос, и вы наконец отвяжетесь от меня?".

Но есть ли такое понятие, как "зайти слишком далеко"? В интервью австралийской общественной телекомпании ABC несколько бывших сотрудников рассказали о жестоком обращении с ними со стороны клиентов. Одна из экс-официанток утверждала, что группа молодых людей, которым не понравилась концепция ресторана, угрожала ей физической расправой и запугивала ее.

Как сообщили Euronews в Karen's Diner, несколько недовольных сотрудников после увольнения попытались насолить компании.

"Эти люди назвали наши заведения небезопасными и заставили соответствующие органы провести расследование. Но инспекторы остались очень довольны нашими стандартами после проверки, и претензии по поводу "небезопасности" были отвергнуты", - рассказали в Karen's Diner.

Кто стоит за концепцией?

Сеть Karen's Diner была открыта в 2021 году австралийской компанией Viral Ventures, занимающейся организацией мероприятий. С тех пор она быстро развивается, уже имея филиалы в Великобритании и в Индонезии.

"Концептуальные рестораны все чаще создаются людьми, не имеющими отношения к кулинарии, например, IT-предпринимателями или инвесторами. Они пытаются создать для себя нишу в высококонкурентной отрасли", - объясняет профессор Марк Стиранд, эксперт по управлению и инновациям школы гостиничного бизнеса EHL.

Клетчатые столы и неоновое освещение закусочных имитируют знаменитые американские рестораны.

"Своими мягкими цветами и забавным декором они напоминают диснеевский фильм. Эти штрихи были тщательно подобраны. Если бы декор был слишком темным и мрачным, впечатления клиента были бы не такими приятными", - говорит профессор Стиранд.

Вернутся ли клиенты после первой взбучки?

Мнения посетителей, опрошенных Euronews, относительно того, вернутся ли они в этот ресторан, разделились.

"Меня весь вечер унижали, но я хотел бы прийти еще раз. Хотя толком не могу понять ход своих мыслей!" - смеется 25-летний архитектор Кай, который зачем-то пригласил сюда девушку на свидание.

22-летняя Ники Вояковски говорит, что не вернется: "Надо признаться, что через 20 минут я устала от оскорблений. Да и еда тут не особенно вкусная. Как это место вообще еще не закрылось!?"