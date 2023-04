Лучшие музыкальные фестивали Европы этим летом, о которых вы, возможно, не слышали

Кто не любит музыкальные фестивали? Когда на улице светит солнце, в ваших руках прохладный напиток, рядом друзья, а одна из ваших любимых групп исполняет свои лучшие мелодии - что может быть лучше?

После нескольких лет перерыва многие известные группы нынешним летом, как и прошлым, намерены вернуться на музыкальные фестивали. К сожалению, к таким мероприятиям проявляют огромный интерес и люди, которые просто пытаются заработать на любителях музыки - ведь билеты раскупаются очень быстро.

В то время как Coachella в очередной раз очаровал всех, включая поклонников социальных сетей, а онлайн-очереди за билетами на фестиваль в Гластонбери невозможно обойти, мы предлагаем вам список лучших европейских фестивалей, проходящих вдали от проторенных дорог.

Так что если вы еще не определились со своим идеальным летним музыкальным планом, мы вам поможем. Вот персональные рекомендации Euronews Culture относительно малоизвестных, но ярких музыкальных фестивалей, которые вам стоит посетить.

Фестиваль Paleo, Швейцария

Фестиваль Paleo, проходящий в Ньоне на берегу Женевского озера, является одним из старейших музыкальных фестивалей в Швейцарии и одним из крупнейших мероприятий под открытым небом в Европе.

Paleo - это гораздо больше, чем просто ежегодный музыкальный фестиваль. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 23 июля, в течение шести дней и ночей на семи сценах будет звучать музыка всевозможных стилей: поп, регги, металл, электро, панк, джаз и даже классическая музыка, кроме того будет представлено цирковое и уличное искусство.

Швейцария и Женевское озеро - это необыкновенные места, и организаторы позаботились о том, чтобы фестиваль был еще и гостеприимным - с продуктами питания и ремесленными стендами со всего мира.

Тоголезская группа "Afuma" на фестивале в Ньоне, 2016 год FABRICE COFFRINI / AFP

Фестиваль зародился в 1976 году как Ньонский народный фестиваль. Тогда его посетили 1800 зрителей, а сейчас посещаемость достигла 300 000 человек. На фестивале выступали такие известные исполнители, как Kiss, Стинг, Rag'n'Bone Man (2022), Gorillaz, The Killers, Ленни Кравиц (2019), Red Hot Chili Peppers и Pixies (2018) и Placebo, Shaggy, Simple Minds, Шинейд О'Коннор и Texas в 1997 году. Среди других имен - Iron Maiden, Элтон Джон, Джонии Холлидей и The Cure. В этом году на фестивале выступят Black Eye Peas, Placebo и Franz Ferdinand.

В прошлом году в это музыкальное мероприятие было внесено несколько изменений, включая новые сцены, продажу билетов на основе блокчейна и безналичную систему оплаты.

Билеты уже распроданы, но The Ticket market - официальная платформа перепродажи билетов на Палео - будет работать до воскресенья 9 июля 2023 года.

1500 билетов будут также продаваться каждое утро фестиваля в 9 утра на тот же вечер:

Цены на билеты:

Однодневный билет - вторник, четверг, пятница, суббота: 88 CHF €89 (взрослый) / 73 CHF (€74) (льготный).

Однодневный билет - среда, воскресенье: 98 CHF (€99) (взрослый) / 83 CHF (€84) (льготный).

Шестидневный абонемент: CHF 400 (€407) / CHF 325 (€331) (льготный). Кэти Дартфорд

Green Man, Уэльс

Каждый август, начиная с 2003 года, валлийские холмы оживают музыкой на фестивале Green Man в Бреконских маяках.

Из некогда крошечного однодневного мероприятия с участием 300 человек сегодня Green Man превратился в один из самых любимых подобных форумов в Великобритании, особенно среди поклонников инди, фолка и электро. Его также любят за некорпоративный, экологичный и всеобъемлющий характер.

Это не только музыкальный фестиваль, но и праздник искусства (зона "Somewhere" предназначена для творчества подростков 13-17 лет), науки ("Сад Эйнштейна" представляет собой купол-мастерскую на водородных топливных элементах для проведения "умопомрачительных научных экспериментов") и, что, пожалуй, наиболее важно - валлийской культуры.

Большинство сортов пива и сидра на розлив - от валлийских пивоварен. А центральное место на этом мероприятии занимают валлийские комики, гастрономы, ремесленники и, конечно же, музыканты.

Фестиваль пройдет с 17 по 20 августа 2023 года. В нем примут участие шведский акустический дуэт First Aid Kit, автор песен в стиле регги Хорас Энди и американская рок-группа Devo.

К сожалению, все билеты уже проданы. Но, может быть, в следующем году?

Фестиваль Kingsland, Нидерланды

День рождения короля в Амстердаме Ramon van Flymen / ANP / AFP

Каждый год 27 апреля в Нидерландах отмечается как национальный праздник в честь дня рождения короля Виллема-Александра. Современный День короля - это просто повод для веселой вечеринки. На самом деле, голландцы стремятся в этот день расслабиться как можно сильнее благодаря горячительным напиткам, так что если 27 апреля выпадает на воскресенье, то праздник отмечается накануне, чтобы дать людям время прийти в себя к новой трудовой неделе.

Амстердам превращается в яркий оранжевый город, люди надевают оранжевую одежду, едят оранжевую глазурь и украшают все оранжевыми деталями. Дети устанавливают по всему городу киоски, где продают забавные безделушки, а взрослые собираются на улицах и в лодках на вечеринки с выпивкой.

Среди многочисленных праздников по всей стране - фестиваль Kingsland в Амстердаме, обязательное к посещению однодневное танцевальное мероприятие, которое проходит с 12 часов дня до 8 часов вечера. В прошлом году в состав участников фестиваля входили такие артисты, как Jonas Blue, Lost Frequencies, Armin Van Buuren и Martin Garrix, а в этом вы можете представить себя на вечеринке вместе с AfroJack, Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve и Purple Disco Machine.

Несмотря на то, что фестиваль состоится уже на этой неделе, билеты все еще продаются на официальном сайте, так что готовьте оранжевые наряды и наслаждайтесь живой музыкой, подняв бокал за долгую жизнь короля Виллема!

Цены на билеты следующие:

Обычный билет: €49.50

VIP-билет: €99.50

Nuits de Fourvière, Франция

Лион богат старинными театральными площадками, и фестиваль Nuits de Fourvière их максимально использует.

На фестивале Nuits De Fourviere в Лионе JEFF PACHOUD / AFP

Он проходит каждое лето на холме Фурвьер, который был первой частью Лиона (тогда он назывался Лугдунум), заселенной и освоенной римлянами, среди руин Античного театра Фурвьера и в Одеон-де-Лион рядом с базиликой Нотр-Дам де Фурвьер.

Это действительно потрясающее место с видом на реки Сона и Рона.

Фестиваль славится звездными именами. На нем выступали Игги Поп, Патти Смит, Florence и The Machine, Тим Роббинс, Бьорк и Роберт Плант. Также здесь представлены театральные, цирковые, танцевальные постановки и кинопрезентации.

В этом году на фестивале ожидают Christine and the Queens, Simply Red, Queens of the Stone Age и Black Keys.

Les Nuits de Fourvière не имеет такой широкой известности, как фестивали в Экс-ан-Провансе и Авиньоне, возможно, потому, что Лион не считается таким же популярным туристическим направлением.

Будьте готовы к тому, что летом в Лионе может быть очень жарко.

В этом году билеты уже распроданы, но вы можете встать в лист ожидания на все возвраты. Фестиваль проходит с 31 мая по 28 июля. Цены зависят от того, кого вы увидите, а некоторые выступления бесплатны. Стоимость билетов на вышеперечисленные выступления составляет от €55 до €58.

Best Kept Secret, Нидерланды

Best Kept Secret - это уже не тот неслыханный фестиваль, каким он был когда-то, но когда он дебютировал в 2013 году, его открытие было похоже на настоящее откровение. Расположенный в сафари-парке в Северном Брабанте кемпинг находился посреди леса. Несмотря на то, что фестиваль проводился впервые, ему удалось собрать потрясающих мега-звезд. На фестивале выступили Arctic Monkeys, Sigur Ros, Portishead и другие.

С тех пор у Best Kept Secret появились легионы поклонников. Это вполне заслуженно, поскольку, несмотря на то, что Best Kept Secret дешевле многих своих конкурентов, здесь регулярно выступают самые лучшие артисты сезона. В прошлом году хедлайнерами были alt-j, а также Jamie XX, The Strokes и Nick Cave & The Bad Seeds.

В этом году у них новый звездный состав, включающий The 1975, Aphex Twin, Christine & The Queens и The Chemical Brothers.

Фестиваль пройдет с 9 по 11 июня, билеты еще доступны.

Билет на выходные (включая кемпинг): € 265,00, включая € 10,00 - сервисный сбор.

Дневные билеты (на пятницу/субботу/воскресенье): € 129,00 вкл. € 10,00 сервисный сбор.