Дирижер и новатор: Густаво Дудамель ведет в Парижскую оперу молодых

_В очередном выпуске программы "Музыка" мы следуем за венесуэльским дирижером Густаво Дудамелем в столицу Франции, где он - музыкальный директор Парижской оперы._На этой должности Дудамель поддерживает новое поколение артистов, стремится открыть театр для молодой аудитории и представить на сцене оперные шедевры, которые ранее в Париже не звучали.
Звездный директор
Венесуэлец Густаво Дудамель - настоящая суперзвезда благодаря своему всеобъемлющему видению музыки. Выступать с ним - мечта каждого начинающего артиста. Француженка Марин Шаньон, обладательница меццо-сопрано, готовится ее реализовать. Молодая исполнительница несколько недель готовилось к уникальному концерту под управлением Дудамеля. Чтобы довести свою партию до блеска, Марин занимается с коллегой, дирижером Франсуа Лопесом-Феррером, который был стипендиатом Дудамеля в Лос-Анджелесском филармоническом оркестре.
"Моя работа заключается в том, чтобы подготовить артистов к моменту, когда они предстанут перед маэстро во время выступления, - рассказывает Лопес-Феррер. - Важно, чтобы их общение шло гладко, чтобы все получилось с самого начала. У него же столькому можно научиться!"
Долгожданный концерт
И вот, наконец, долгожданный вечер. В программе - ритмы и краски Северной и Южной Америки, отражающие латинский дух самого Дудамеля. Впервые маэстро дирижировал в Парижской опере в 2017 году во время постановки оперы "Богема".
А сегодня он берется за новую классику - например, за новаторскую оперу "Никсон в Китае" американца Джона Адамса, своего близкого друга. '"Это первый случай исполнения музыки Адамса в Парижской опере, - рассказывает Дудамель. - Я считаю, что это очень важно. Адамс уже вошел в список величайших композиторов в истории. Он гений, его воображение настолько сильно".
Политический пинг-понг
Режиссер-постановщик "Никсона в Китае" Валентина Карраско рассказала, как придумала сценографию этой работы.
"Опера рассказывает о реальном визите Никсона в Китай в 1972 году, визите, который планировался для решения двусторонних проблем, - комментирует она. - Мне в голову пришел образ пинг-понга. Вот Земля, как бы разделенная сеткой, и люди перебрасывают друг другу обязательства, как шарики. Я решила, что это - хороший образ мира времен Холодной войны".
Еще одна важная миссия Дудамеля - поиск новой аудитории. Дирижер не скрывает, что мечтает привести в театр молодого зрителя. Специально для молодых каждый сезон опера предлагает тысячи доступных по цене билетов.
Директор Парижской оперы Александр Нееф полностью поддерживает эту инициативу. "Всегда нужно стараться привлекать новых зрителей, - считает он. - Всегда остается множестволюдей, которые никогда не были здесь раньше. Подумать о том, как привести их к нам, важно для того, чтобы театр оставался в центре общественной жизни".
Американский баритон Томас Хэмпсон - на той же волне. "Нет причин, по которым молодые люди не должны были бы увлечься оперой, - размышляет он. - Они не обязаны становиться литературоведами или практикующими музыкантами. Но музыка - часть нашей ДНК. Вы не можете отнять ее у человека".