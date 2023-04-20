Дирижер и новатор: Густаво Дудамель ведет в Парижскую оперу молодых

_В очередном выпуске программы "Музыка" мы следуем за венесуэльским дирижером Густаво Дудамелем в столицу Франции, где он - музыкальный директор Парижской оперы._На этой должности Дудамель поддерживает новое поколение артистов, стремится открыть театр для молодой аудитории и представить на сцене оперные шедевры, которые ранее в Париже не звучали.

Звездный директор

Венесуэлец Густаво Дудамель - настоящая суперзвезда благодаря своему всеобъемлющему видению музыки. Выступать с ним - мечта каждого начинающего артиста. Француженка Марин Шаньон, обладательница меццо-сопрано, готовится ее реализовать. Молодая исполнительница несколько недель готовилось к уникальному концерту под управлением Дудамеля. Чтобы довести свою партию до блеска, Марин занимается с коллегой, дирижером Франсуа Лопесом-Феррером, который был стипендиатом Дудамеля в Лос-Анджелесском филармоническом оркестре.

"Моя работа заключается в том, чтобы подготовить артистов к моменту, когда они предстанут перед маэстро во время выступления, - рассказывает Лопес-Феррер. - Важно, чтобы их общение шло гладко, чтобы все получилось с самого начала. У него же столькому можно научиться!"

Долгожданный концерт

И вот, наконец, долгожданный вечер. В программе - ритмы и краски Северной и Южной Америки, отражающие латинский дух самого Дудамеля. Впервые маэстро дирижировал в Парижской опере в 2017 году во время постановки оперы "Богема".

Долгожданный концерт бок о бок с маэстро: на сцене Марин Шаньон. Euronews

А сегодня он берется за новую классику - например, за новаторскую оперу "Никсон в Китае" американца Джона Адамса, своего близкого друга. '"Это первый случай исполнения музыки Адамса в Парижской опере, - рассказывает Дудамель. - Я считаю, что это очень важно. Адамс уже вошел в список величайших композиторов в истории. Он гений, его воображение настолько сильно".

Политический пинг-понг

Режиссер-постановщик "Никсона в Китае" Валентина Карраско рассказала, как придумала сценографию этой работы.

"Опера рассказывает о реальном визите Никсона в Китай в 1972 году, визите, который планировался для решения двусторонних проблем, - комментирует она. - Мне в голову пришел образ пинг-понга. Вот Земля, как бы разделенная сеткой, и люди перебрасывают друг другу обязательства, как шарики. Я решила, что это - хороший образ мира времен Холодной войны".

Еще одна важная миссия Дудамеля - поиск новой аудитории. Дирижер не скрывает, что мечтает привести в театр молодого зрителя. Специально для молодых каждый сезон опера предлагает тысячи доступных по цене билетов.

Театр ждет молодежь. Euronews

Директор Парижской оперы Александр Нееф полностью поддерживает эту инициативу. "Всегда нужно стараться привлекать новых зрителей, - считает он. - Всегда остается множестволюдей, которые никогда не были здесь раньше. Подумать о том, как привести их к нам, важно для того, чтобы театр оставался в центре общественной жизни".

Американский баритон Томас Хэмпсон - на той же волне. "Нет причин, по которым молодые люди не должны были бы увлечься оперой, - размышляет он. - Они не обязаны становиться литературоведами или практикующими музыкантами. Но музыка - часть нашей ДНК. Вы не можете отнять ее у человека".