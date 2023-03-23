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musica

Музыка, меняющая жизнь: проект Encuentros Густаво Дудамеля открывает юным новые горизонты

Музыка, меняющая жизнь: проект Encuentros Густаво Дудамеля открывает юным новые горизонты
Авторское право  euronews
 Andrea Buring

Возведение мостов в мире искусства - цель венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Благодаря его программе Encuentros сотни молодых музыкантов со всего мира учатся у самых лучших мастеров. Мы смогли познакомиться с ее участниками и послушать их концерт в Лос-Анджелесе.

Большой старт

Через программу Encuentros, организованную своим фондом, звездный дирижер Густаво Дудамель стремится открыть  молодым  из всех слоев общества доступ к исполнительству, искусству и так изменить их жизнь. Среди 100 отобранных для поездки в США ребят - скрипачка Ана Молина из Мадрида. В канун поездки она призналась: "Я все еще не верю в свою удачу, надеюсь  извлечь из проекта  максимум пользы".

После двух недель игры, общения и репетиций молодые музыканты собираются выступить в легендарном зале Hollywood Bowl.  Для Джона Колона из Пуэрто-Рико это - воплощение мечты. "Густаво обладает такой энергией: как только он входит в комнату, настроение меняется, все как будто немного расслабляются", -  говорит он. - Ему присущи харизма и сила, каких не найти у других дирижеров".

Сохранить веру в музыку

За годы существования  Encuentros через программу прошли  сотни молодых музыкантов из  Северной и Южной Америки, Азии и Европы. Густаво Дудамель и его жена Мария  Вальверде  признаются: они не раз видели, как музыка меняла  жизнь их подопечных.

"Они приехали из 22 разных стран, и наша задача -  сформировать здесь единое целое", - говоритмаэстро. - Когда они вместе, они видят, как вдохновение и страсть к музыке становятся сильнее". "Главная цель  - дать им возможность продолжать верить в музыку и в свои мечты, сделать этот опыт образом жизни в своем сообществе, а значит, передать наше послание дальше", - добавляет Мария Вальверде.

Густаво Дудамель, сам родом из Венесуэлы, участвовал в аналогичной программе под названием El Sistema, где музыкальный талант и социальная ответственность идут рука об руку. Позже он говорил, что этот опыт перевернул его жизнь. "Я верю, что  ценности совместной работы, общие цели вдохновляют всех детей, участвующих в El Sistema и программах на ее основе. Они смогут стать  лучшими гражданами мира", - отмечает маэстро.

Euronews
Репетиции молодых с великим маэстро.Euronews

Опираясь на наработки программы, Густаво Дудамель и Лос-Анджелесский филармонический оркестр создали  собственный проект помощи обездоленным детям -  YOLA (Youth Orchestra Los Angeles). Ребятам здесь предоставляют бесплатные инструменты, музыкальное обучение и академическую поддержку. 

В легендарном Центре Бекмена, где размещается YOLA, репетируют и приглашенные музыканты из программы  Encuentros. Они взволнованы: впереди - заключительный концерт. "Этот опыт оказал на меня очень положительное влияние, с тех пор, как я приехал, я чувствую себя  вдохновленным", - говорит молодой трубач Родерик Альварадо.  - Я увидел новый подход к музыке -  не через технику, а через  желание затронуть сердца и умы других людей".

Зона роста

По мере приближения концерта наставники вносят последние штрихи. Среди них -  Сара Уиллис из Берлинского филармонического оркестра.  "Возведение мостов - вот цель,  которую мы преследуем в рамках Encuentros и YOLA", - говорит она. -  У нас тут есть ребята из очень бедных слоев, а есть - из привилегированных,  где были и прекрасные педагоги, и концерты. Так вот, они учатся друг у друга". 

Еще один наставник программы  - французский трубач Марк Гежон. "Этот опыт преобразит их в человеческом плане, -  уверен он. -  Меня вдохновляет перспектива увидеть их дальнейший рост".

Наконец, настал великий день. Молодые музыканты раскрывают весь свой потенциал под руководством сияющего Густаво Дудамеля. "Работать с молодыми людьми очень здорово, ведь они буквально все впитывают", - восхищается он.  - Это возвращает меня к тому Густаво, который  когда-то  в окружении своих друзей мечтал - мечтал наслаждаться жизнью  и приносить радость людям. Думаю, что, в конечном счете, это и есть главная цель".