Музыка, меняющая жизнь: проект Encuentros Густаво Дудамеля открывает юным новые горизонты

Возведение мостов в мире искусства - цель венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Благодаря его программе Encuentros сотни молодых музыкантов со всего мира учатся у самых лучших мастеров. Мы смогли познакомиться с ее участниками и послушать их концерт в Лос-Анджелесе.

Большой старт

Через программу Encuentros, организованную своим фондом, звездный дирижер Густаво Дудамель стремится открыть молодым из всех слоев общества доступ к исполнительству, искусству и так изменить их жизнь. Среди 100 отобранных для поездки в США ребят - скрипачка Ана Молина из Мадрида. В канун поездки она призналась: "Я все еще не верю в свою удачу, надеюсь извлечь из проекта максимум пользы".

После двух недель игры, общения и репетиций молодые музыканты собираются выступить в легендарном зале Hollywood Bowl. Для Джона Колона из Пуэрто-Рико это - воплощение мечты. "Густаво обладает такой энергией: как только он входит в комнату, настроение меняется, все как будто немного расслабляются", - говорит он. - Ему присущи харизма и сила, каких не найти у других дирижеров".

Сохранить веру в музыку

За годы существования Encuentros через программу прошли сотни молодых музыкантов из Северной и Южной Америки, Азии и Европы. Густаво Дудамель и его жена Мария Вальверде признаются: они не раз видели, как музыка меняла жизнь их подопечных.

"Они приехали из 22 разных стран, и наша задача - сформировать здесь единое целое", - говоритмаэстро. - Когда они вместе, они видят, как вдохновение и страсть к музыке становятся сильнее". "Главная цель - дать им возможность продолжать верить в музыку и в свои мечты, сделать этот опыт образом жизни в своем сообществе, а значит, передать наше послание дальше", - добавляет Мария Вальверде.

Густаво Дудамель, сам родом из Венесуэлы, участвовал в аналогичной программе под названием El Sistema, где музыкальный талант и социальная ответственность идут рука об руку. Позже он говорил, что этот опыт перевернул его жизнь. "Я верю, что ценности совместной работы, общие цели вдохновляют всех детей, участвующих в El Sistema и программах на ее основе. Они смогут стать лучшими гражданами мира", - отмечает маэстро.

Репетиции молодых с великим маэстро. Euronews

Опираясь на наработки программы, Густаво Дудамель и Лос-Анджелесский филармонический оркестр создали собственный проект помощи обездоленным детям - YOLA (Youth Orchestra Los Angeles). Ребятам здесь предоставляют бесплатные инструменты, музыкальное обучение и академическую поддержку.

В легендарном Центре Бекмена, где размещается YOLA, репетируют и приглашенные музыканты из программы Encuentros. Они взволнованы: впереди - заключительный концерт. "Этот опыт оказал на меня очень положительное влияние, с тех пор, как я приехал, я чувствую себя вдохновленным", - говорит молодой трубач Родерик Альварадо. - Я увидел новый подход к музыке - не через технику, а через желание затронуть сердца и умы других людей".

Зона роста

По мере приближения концерта наставники вносят последние штрихи. Среди них - Сара Уиллис из Берлинского филармонического оркестра. "Возведение мостов - вот цель, которую мы преследуем в рамках Encuentros и YOLA", - говорит она. - У нас тут есть ребята из очень бедных слоев, а есть - из привилегированных, где были и прекрасные педагоги, и концерты. Так вот, они учатся друг у друга".

Еще один наставник программы - французский трубач Марк Гежон. "Этот опыт преобразит их в человеческом плане, - уверен он. - Меня вдохновляет перспектива увидеть их дальнейший рост".

Наконец, настал великий день. Молодые музыканты раскрывают весь свой потенциал под руководством сияющего Густаво Дудамеля. "Работать с молодыми людьми очень здорово, ведь они буквально все впитывают", - восхищается он. - Это возвращает меня к тому Густаво, который когда-то в окружении своих друзей мечтал - мечтал наслаждаться жизнью и приносить радость людям. Думаю, что, в конечном счете, это и есть главная цель".