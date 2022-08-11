Венская филармония растит смену в своей Академии

Ставка на завтрашний день: в своей Академии Венский филармонический оркестр передает традиции и исполнительское мастерство молодым. Студенты перенимают опыт виртуозов в поисках профессионального совершенства. Программа Musica встретилась со слушателями Академии и их преподавателями, музыкантами оркестра.

"Стремление к совершенству"

Молодые и амбициозные музыканты приезжают сюда, в Вену, со всего света в надежде достичь исполнительского совершенства - визитной карточки Венского филармонического оркестра.

Академия при оркестре набирает 12 студентов, которые на два года погружаются в насыщенную программу репетиций, мастер-классов, гастролей. Слушатели Академии фактически становятся частью оркестра, репетируют и выступают с лучшими дирижёрами. Молодая кларнетистка Петра Лидауэр вспоминает: "На первой репетиции я была на грани слез, все не могла поверить, что происходящее - правда!"

Михаэль Бладерер, основатель Академии, рассказывает о главных задачах двухгодичного обучения. "Я объясняю студентам с первой встречи, что главное для нас - это исполнительское совершенство. Да, очень важны традиции, важна элегантность игры, но именно совершенство мастерства остается основополагающим. Все, что мы делаем, должно быть на самом высоком уровне".

По мнению Бладерера, самое главное для молодых - как можно больше играть в оркестре. "Именно там передаются и закрепляются знания", - уверен он.

Это подтверждает Даниэль Шиннерль-Шлаффер, трубач и бывший студент Академии: "Для меня, молодого трубача, самым важным было играть с дирижерами, с оркестром, там я больше всего узнал".

Важный элемент обучения - камерное исполнение. "Камерная музыка – особенный жанр, исполнитель остаётся без дирижёра, должен брать на себя ответственность, разделять ее с другими, вслушиваясь в человека", - считает Бладерер.

"Такая глубина знаний!"

Съемочная группа была приглашена на урок, который первая скрипка оркестра Бенджамин Моррисон провел с молодым скрипачом из Нью-Йорка Лукасом Стратманом. На пюпитре - "Рондо " Шуберта. Моррсион слушает игру Лукаса, затем дает советы по "смягчению" звука. В целом он очень доволен результатами студенте. "Думаю, что мы просто обязаны передать им то, чему сами научились в прошлом, причем не только чрез игру в оркестре, но и советом, - говорит Моррисон. - Так мы помогаем им стать независимыми и самостоятельными музыкантами".

Лукас за кулисами. Euronews

Лукас в восторге от занятий: "Я смог очень много узнать о технических аспектах игры, а также об образном мышлении в исполнительстве. Глубина знаний, которую дают такие уроки, просто невероятна". Молодой скрипач говорит о том, как учёба в Вене помогла ему укрепиться в выборе пути. "Мир классической музыки очень конкурентен, в нем легко потеряться, - признается он. - У меня были сомнения, наверное, лет в 14 или 15, я думал тогда, смогу ли сделать карьеру, как вообще мне быть с музыкой. Я очень ее люблю. Пребывание здесь убедило меня в том, что да, карьеру я сделать смогу". Усилия Лукаса в Академии принесли свои плоды: "Благодаря поддержке, которую мне оказывали преподаватели в оркестре, я смог так хорошо подготовиться, что получил место в секции второй скрипки", - с восторгом рассказывает молодой скрипач.

В начале была дружба

Все слушатели Академии говорят о невероятном человеческом опыте, приобретённом за годы обучения в Вене. Сокурсник Лукаса, молодой скрипач Роберт Амадео Сандерс рассказывает: "Днем мы работаем бок о бок, а вечером собираемся вместе и хорошо проводим время. Такая поддержка просто бесценна".

Другой студент, фаготист Траян-Петрониу Стурза, добавляет: "Мы все примерно одного возраста и, надеюсь, будем коллегами, или по крайней мере сохраним связь на протяжении нашей карьеры. Здорово начинать с такой дружбы".

Концерты по всему миру

Студенты путешествуют с Венским филармоническим оркестром по всему миру. В марте им представился шанс побывать в Будапеште, сыграв под управлением Томаса Адеса, который считается одним из самых выдающихся композиторов своего поколения.

Репетиция в Будапеште под руководством маэстро Адеса. Euronews

Это была "захватывающий" опыт для молодой гобоистки Катарины Кратохвиль: "Мне с самого начала понравились его музыка, я с нетерпением ждала возможности поработать с ним", - говорит она.

За время обучения в Академии студенты имеют возможность не только разделить сцену с легендарными дирижерами, но и познакомиться с ними в ходе специальных встреч. На однну из них пришел всемирно известный маэстро Кристиан Тилеманн.

"Очень часто они очень спонтанны, у них нет опыта и порой они идут напролом", - говорит дирижер о молодых исполнителях. - Я уже не такой, закалившись, я потерял часть этих качеств, но порой, общаясь с ребятами, вижу в них себя прежнего". Тилеманн объясняет слушателям главный секрет Венского оркестра - "однородность и солидарность", что требует, по его мнению, самоотречения от каждого. "Даже солист должен быть в известном смысле подчиненным общему звучанию, он не может выпячивать свое "Я", - отмечает маэстро.

Слушателям Академии иногда выпадает возможность принять участие в легендарных концертах - таким стало, к приему, выступление в соборе "Саграда фамилья" в Барселоне в 2021 году или всемирно известный "Концерт в летнюю ночь" в венском дворце Шёнбрунн.