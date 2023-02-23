Чечилия Бартоли: "Главное – страсть"

Она не только одна из самых востребованных оперных певиц нашего времени, пятикратная обладательница премии "Грэмми", но и амбициозный художественный руководитель. Легендарная итальянская меццо-сопрано Чечилия Бартоли посвятила euronews в свои творческие планы, рассказала, чем живёт, и что её вдохновляет.

Мы встретились с ней со Флоренции, на фестивале академической музыки Maggio Musicale Fiorentino, где она исполнила главную партию в опере "Альцина" – шедевре барочной музыки Георга Фридриха Генделя. В испанской Валенсии нам посчастливилось побывать на концерте её ансамбля аутентичных барочных инструментов "Les Musiciens du Prince". На Лазурном берегу, в Монако, она предстала перед нами в своей новой роли директора Оперы Монте-Карло.

Испытывать страсть ко всему, что делаешь, – вот в чём секрет. Самое главное – видение и страсть. Чечилия Бартоли оперная певица

НА РОДИНЕ ОПЕРЫ

Флоренция – колыбель эпохи Возрождения и родина оперного искусства. "Самая ранняя дошедшая до нас опера была написана и исполнена здесь, во Флоренции", – говорит Чечилия Бартоли. Речь идёт о о музыкальной драме "Эвридика" Якопо Пери на либретто Оттавио Ринуччини, исполненную в 1600 году. Двумя годами раньше они же создали "Дафну" по мотивам "Метаморфоз" Овидия, партитура которой была утеряна.

На улицах Флоренции компанию Чечилии Бартоли составила её мать. Именно Сильвана Баццони Бартоли привила ей страсть к музыке. Будущую диву всегда окружала музыка, оба её родителя были оперными певцами и назвали дочь в честь Цецилии Римской, покровительницы церковной музыки.

"Выбрать именно эту стезю было в порядке вещей: моя мама пела, когда я ещё была у неё в животе. Дома мне было привычнее слышать пение, чем разговоры", – вспоминает Чечилия Бартоли.

Первые уроки пения она получила у своей матери, которая так и осталась её единственным вокальным педагогом.

Моя мать помогла мне освоить технику вокала, благодаря которой я пою уже 35 лет. Чечилия Бартоли оперная певица

По словам, Сильваны Баццони Бартоли, у дочери рано обнаружились музыкальные способности: "Чечилия была одарённым ребёнком. Сама я легко брала высокие ноты и стала учить этому дочь, она быстро схватывала. Я аккомпанировала ей на фортепиано, но часто не могла угнаться за её голосом".

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УСПЕХ

Голос Чечилии Бартоли покорил широкую слушательскую аудиторию по всему миру. Аудио- и видеозаписи с ариями оперной дивы были проданы тиражом более 10 миллионов экземпляров. Это рекорд среди классических исполнителей.

В 2016 году Чечилия Бартоли осуществила свою мечту, создав собственный оркестр старинных инструментов "Les Musiciens du Prince" ("Музыканты князя Монако"), возрождающий оригинальное звучание эпохи барокко.

"Сейчас мы команда, можно даже сказать семья", – говорит**Джанлука Капуано**,ведущий дирижёр ансамбля. – Мы прекрасно чувствуем друг друга в музыкальном плане. Достаточно одного взгляда на Чечилию или музыкантов – и всё понятно".

Чечилия Бартоли согласна с маэстро: "Мы прекрасно знаем друг друга, мы дышим вместе, и я думаю, что это действительно фундаментально: дышать вместе и делать музыку – вот в чём секрет".

"Мы используем инструменты, копии инструментов, которые использовались в ту или иную эпоху, – поясняетДжанлука Капуано. – Мы стремимся обрести аутентичное звучание, которым наслаждались современники композитора".

В ПОИСКАХ РЕДКОСТЕЙ

Передать подлинную красоту шедевров прошлого – миссия, которую возложила на себя Чечилия Бартоли. Страстный исследователь архивов музыкальных библиотек, она вернула к жизни произведения давно забытых композиторов разных эпох.

"Я любопытна по природе и следую примеру великих музыкантов, которые сами проявляли изощрённость в поиске репертуара. Мне нравится работа в архивах. Я думаю, нам ещё предстоит открыть для себя музыку, которая на сегодняшний день неизвестна, но которая стоит того", – говорит певица.

"КАСТРАТОМАНИЯ"

Чечилия Бартоли заинтересовалась ариями, написанными для певцов-кастратов в эпоху барокко, и записала альбом в честь мастера колоратуры Фаринелли (1705-1782).

Программа, посвященная Фаринелли, особенная. Представьте: на дворе XVIII век. Фаринелли – поп-звезда. Его голос был гибким, мягким и подвижным. Он мог делать великолепные вещи: его арии были парадом вокальной пиротехники. Он на самом деле вёл диалог со всеми инструментами оркестра. Чечилия Бартоли оперная певица

Кастраты пели в церковных хорах, куда до XIX века не допускались женщины, но со временем "голосами ангелов" заинтересовались в оперных театрах. Пик "кастратомании" пришёлся на XVII – начало XVIII вв. В большинстве случаях в школы для "castrati" отправлялись – нередко насильно – мальчики из бедных семей, родители так рассчитывали обеспечить своим детям будущее. Аристократ Фаринелли (настоящее имя – Карло Броски) – исключение. В возрасте от 7 до 12 лет, то есть до начала ломки голоса, детей подвергали кастрации – половые железы удалялись хирургическим путём. Изувеченные дети затем обучались вокалу в специальных учреждениях в Болонье и Неаполе.

Практику кастрации юных певцов осуждали уже во второй половине XVIII века, в числе её критиков – Жан-Жак Руссо. В 1902 году папа римский Лев XIII окончательно запретил кастрации.

Сегодня партии, написанные для кастратов, исполняются как женщинами (контральто, меццо и сопрано), так и мужчинами (контратеноры).

Обложка альбома "Farinelli" – своеобразный оммаж легендарному певцу.

"ПРОСТОТА – ПРИВИЛЕГИЯ ВЕЛИКИХ"

"В чём уникальность Чечилии? С ней очень просто работать, – говорит Жан-Марк Гужон, флейтист ансамбля "Музыканты князя Монако". – Как только она появляется, она освещает всё вокруг, но её манера доказывает, что простота – привилегия великих. Как только она появляется, она освещает всё вокруг. Всякий раз, когда мы исполняем вместе музыкальное произведение, мы словно его пересоздаём. Нас подхватывает концертная магия. Не бывает двух одинаковых концертов. Поэтому эти моменты такие волшебные, и волшебство остаётся с нами на протяжении всех этих лет".

"ВИДЕНИЕ И СТРАСТЬ"

Чечилия Бартоли открыла новую главу своей творческой жизни. С этого года, она – художественный руководитель Оперы Монте-Карло. Впервые в истории престижного театра программу сезона представила женщина.

"Я впервые возглавляю театр. До этого я была директором Зальцбургского Троицкого фестиваля, это очень важная институция. Но быть художественным руководителем оперного театра – это нечто совсем иное. В конце концов, испытывать страсть ко всему, что делаешь, – вот в чём секрет. Самое главное – видение и страсть", – говорит Чечилия Бартоли.

Как только вы сюда входите, вы сразу же ощущаете невероятную силу традиций. Это прекрасно. Это фантастическое место". Чечилия Бартоли оперная певица

Большую часть своего времени она теперь проводит в легендарном театре на Лазурном берегу, который был открыт в 1879 году. Жемчужина архитектуры, опера Монте-Карло была построена по проекту Шарля Гарнье, создателя Гранд-опера в Париже.

Открывать первый сезон Чечилии Бартоли в Монако будет всемирно известный французский контратенор Филипп Жарусски.

Мне кажется, мы пели вместе с Чечилией задолго до нашего знакомства. И я думаю, многие певцы испытывали то же чувство. Когда я впервые услышал её записи, я испытал эстетическое и эмоциональное потрясение. И, конечно же, я не мог и мечтать, что однажды буду выступать с ней на одной сцене. Филипп Жарусски оперный певец

Контратенор рассказал нам о работе в коллективе: "Нам очень нравится работать вместе, чувствуется гармония, сродство душ. Вокалисты хотят превзойти себя, оправдать доверие Чечилии, вдохновиться её художественным видением, ведь её творчество – новое слово в истории музыки".

У нового художественного руководителя амбициозные планы – уместить в программе три века классики. Она также намерена продолжать выступать.

Пение на сцене несравнимо ни с чем. Нет слов, чтобы описать эти эмоции. Мы перестаём дышать, все в зале перестают дышать. Мы где-то парим, это другое измерение. Священное таинство. Чечилия Бартоли оперная певица

"Мы должны быть творцами дня сегодняшнего, заглядывать в будущее и, конечно, не забывать о прошлом", – говорит Чечилия Бартоли. По словам певицы, её мечта исполнилась: "Продолжать творить прекрасное и делиться музыкой, моей страстью с публикой – моя мечта, и это то, чем я сейчас живу".