Весенняя коллекция: художественные выставки в Европе, которые стоит посмотреть в этом сезоне

Наступила весна. Распускаются почки, погода становится достаточно хорошей, чтобы провести выходные, гуляя по городу, и это снова кажется восхитительным времяпрепровождением, а не изощренным наказанием.

Если вам посчастливилось жить в европейском мегаполисе или вы запланировали поездку в один из них, приход весны означает, что многие крупные музеи открывают новый сезон и предлагают интересные программы.

Eсли вы хотите посмотреть на Пикассо в Париже после шоколадного пирожного или в перерывах между пивом в Берлине увидеть работы Баския, гид Euronews Culture по лучшим весенним выставкам поможет вам в этом.

Париж, Франция

Любите французский модернизм и импрессионизм? Обратите внимание на одну из самых уважаемых парижских галерей - Музей д'Орсэ.

На двойной выставке представлены работы Эдуарда Мане и Эдгара Дега. Благодаря прямому сопоставлению становится очевидным как взаимное влияние, так и огромные различия двух художников.

Эдгар Дега - Балетная сцена, 1907 Canva

В апреле в Фонде Луи Вюттона состоится выставка, посвященная знаменитым поп-художникам 20-го века. "БАСКИЯ × УОРХОЛ. Живопись в четыре руки" выставит граффити Жана-Мишеля Баския рядом с поп-артом Энди Уорхола, а также других ключевых представителей нью-йоркской арт-сцены 1980-х годов, таких как Кит Харинг.

В Центре Помпиду открыта выставка работ британского архитектора Нормана Фостера. Для поклонников Пикассо открыты двери Национального музея Пикассо, где выставлены его работы в оформлении дизайнера Пола Смита.

Поклонники музыки и истории могут посетить концерт короля афробитс Нигерии Фелы Кути в Парижской филармонии. С группами Afrika 70 и Egypt 80 Фела познакомил мир с более сложными симфоническими и ритмическими конструкциями. Выставка рассказывает историю этого путешествия и позволяет посетителям углубиться и прислушаться к звучанию и истокам поистине уникального артиста.

Берлин, Германия

Берлинская галерея современного искусства закрыта до конца мая в связи с реконструкцией. Она вновь откроет свои двери 25 мая и представит новую выставку современных работ берлинского художника Насана Тура.

Музей Боде проводит выставку украинского искусства "Timeless. Contemporary Ukrainian Art in Times of War": это сочетание коллекции европейских произведений искусства и современных работ украинских художников. Часть экспонатов представлена на фотоснимках из-за проблем с логистикой в условиях развязанной Россией в Украине войны.

Амстердам, Нидерланды

Много нового можно увидеть этой весной в столице Нидерландов Амстердаме на Музейной площади. Здесь располагается множество лучших музеев страны, включая Государственный музей, музей Ван Гога и музей Стеделийк.

Государственный музей в Амстердаме Сanva

В Государственном музее на новой выставке работ Вермеера собрано больше картин голландского художника, чем когда-либо ранее. К сожалению, билеты распроданы. Но на сайте музея есть очаровательный виртуальный тур по работам, который проводит неподражаемый Стивен Фрай. Если вы отчаянно хотите получить свою порцию Вермеера, отправляйтесь в Делфт, чтобы увидеть мастерскую мастера в Принсенхофе.

Любителям фотографии стоит побывать в музее Foam, где проходит выставка работ южноафриканского фотографа Эрнеста Коула, запечатлевшего жизнь в условиях апартеида.

Мадрид, Испания

В музее Прадо в честь 50-летия со дня смерти Пикассо представлена подборка работ мастера вместе с картинами Эль Греко, оказавшего на него большое влияние. Выставки, посвященные творчеству Пикассо, проходят и других музеях Мадрида (La Casa Encendida, Дворец Веласкеса и Центре искусств королевы Софии).

IFEMA MADRID представляет аудиовизуальный тур о прошлом, настоящем и будущем Формулы 1. Этот вид автоспорта стал популярен в Испании после побед Фернандо Алонсо в 2000-х годах. Кураторы выставки обещают, что всем, кому наскучила "Герника", будет на что посмотреть.

Вена, Австрия

В венской Альбертине до середины мая проходит одна из самых крупных выставок "Дюрер, Мунк, Миро", представляющая шесть веков гравюры. Здесь представлены работы художников XV века Мартина Шонгауэра и Альбрехта Дюрера, мастеров XIX века Анри де Тулуз-Лотрека и Эдварда Мунка, вплоть до гениальных Марка Шагала и Жоана Миро.

Ohne Titel' by Joan Miró, 1974 Albertina

Флоренция, Италия

Гуляя по Флоренции, невозможно не наткнуться на бесценное произведение искусства. Большинство ее улиц, кажется, могли бы претендовать на место в художественной галерее. Хотя поездка в Уффици всегда прекрасна, этой весной в городе проходит выставка и более современных работ.

Fondazione Palazzo Strozzi организовал выставку из 70 современных работ итальянских и зарубежных художников, включая Маурицио Каттелана, Синди Шерман, Дэмиена Херста, Лару Фаваретто, Уильяма Кентриджа, Берлинде Де Брейкере, Сару Лукас и Линетт Ядом-Боакье в честь 30-летия коллекции Sandretto Re Rebaudengo, "одной из самых известных и престижных коллекций современного искусства в мире".

Лондон, Великобритания

Национальная галерея в Лондоне в рамках выставки "После импрессионизма: изобретение современного искусства" представляет коллекцию работ ключевых представителей импрессионизма в период с 1880 по 1914 год, включая Поля Сезанна, Винсента Ван Гога и Поля Гогена. На выставке, собранной из музеев и частных коллекций со всего мира, представлены основополагающие работы, созданные между 1880 годом и началом Первой мировой войны в 1914 году.

Немного абстракции можно увидеть в Tate Modern на выставке, где представлены работы шведской художницы Хильмы аф Клинт и Пита Мондриана.

Посетите и недавно открывшийся музей Queer Britain с выставкой об истории ЛГБТК+ "Мы - Queer Britain".