English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Подготовка к 50-летию со дня смерти Пабло Пикассо

Access to the comments Комментарии
 Yulia Gritsay
euronews_icons_loading
Министры культуры Испании и Франции позируют перед картиной Пабло Пикассо "Герника". Мадрид, Испания. 12 сентября 2022.
Министры культуры Испании и Франции позируют перед картиной Пабло Пикассо "Герника". Мадрид, Испания. 12 сентября 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Andrea Comas

8 апреля 2023 исполнится 50 лет со дня смерти художника Пабло Пикассо. В понедельник министры культуры Испании и Франции — стран, в которых в прошлом веке творил один из основоположников кубизма, — анонсировали программу из 42 мероприятий, посвященных Пикассо. Начиная с октября и до конца 2023-го они будут проходить в 38 крупнейших музеях мира, включая Метрополитен и музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, а также Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе.

"Наша цель — привлечь внимание к творческому наследию Пикассо и значимости его работ. Если и существует художник, который определяет XX век во всей его жестокости, насилии, страсти, чрезмерностях и противоречиях, то это, без сомнения, Пабло Пикассо. Программа также позволит нам рассмотреть его с современной точки зрения, поможет нам понять художника, который жив даже через 50 лет после своей смерти", — заявил министр культуры и спорта Испании Микель Исета.

"Не будем скрывать: сегодня вокруг работ Пикассо много дебатов, особенно в том, что касается его отношений с женщинами. Чтобы подвести молодое поколение к его искусству, мы должны дать ему ключи к пониманию его творчества и его жизни, а также открыть места для обсуждений, чтобы охватить его творчество в целом и показать все его грани, все возможные прочтения его работ", — сказала министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

Она также отметила, что сегодня особенное значение имеет антивоенное полотно Пабло Пикассо "Герника": "Оно отправляет нас в Мариуполь, Бучу, Николаев, Чернигов. Сама по себе эта картина — манифест мира", — сказала министр культуры Франции.