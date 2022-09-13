Подготовка к 50-летию со дня смерти Пабло Пикассо

8 апреля 2023 исполнится 50 лет со дня смерти художника Пабло Пикассо. В понедельник министры культуры Испании и Франции — стран, в которых в прошлом веке творил один из основоположников кубизма, — анонсировали программу из 42 мероприятий, посвященных Пикассо. Начиная с октября и до конца 2023-го они будут проходить в 38 крупнейших музеях мира, включая Метрополитен и музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, а также Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе.

"Наша цель — привлечь внимание к творческому наследию Пикассо и значимости его работ. Если и существует художник, который определяет XX век во всей его жестокости, насилии, страсти, чрезмерностях и противоречиях, то это, без сомнения, Пабло Пикассо. Программа также позволит нам рассмотреть его с современной точки зрения, поможет нам понять художника, который жив даже через 50 лет после своей смерти", — заявил министр культуры и спорта Испании Микель Исета.

"Не будем скрывать: сегодня вокруг работ Пикассо много дебатов, особенно в том, что касается его отношений с женщинами. Чтобы подвести молодое поколение к его искусству, мы должны дать ему ключи к пониманию его творчества и его жизни, а также открыть места для обсуждений, чтобы охватить его творчество в целом и показать все его грани, все возможные прочтения его работ", — сказала министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

Она также отметила, что сегодня особенное значение имеет антивоенное полотно Пабло Пикассо "Герника": "Оно отправляет нас в Мариуполь, Бучу, Николаев, Чернигов. Сама по себе эта картина — манифест мира", — сказала министр культуры Франции.