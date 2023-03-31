В Париже отмечают юбилей Art Paris, глобального слета галеристов

В этом году Art Paris отмечает свой 25-летний юбилей: за четверть века эта художественная ярмарка стала одним из важнейших отраслевых весенних событий мира. Юбилейный слет собирает под куполом Гран-Пале-Эфемер у подножия Эйфелевой башни свыше 130 французских, европейских и международных галерей.

Галеристы выбирают Париж

По словам директора ярмарки Гийома Пьенса, сегодня Art Paris - на пике общественного и профессионального признания. "Мы переживаем исторический, переломный момент: к нам в Париж приезжают иностранные галереи с большим именем. Раньше это был Лондон, теперь незаменимы адресом стала французская столица. И это, конечно, одна из движущих сил для Art Paris. Думаю, еще одна составляющая успеха ярмарки - в том, что она открыта для всех зрителей, что подчеркивает французскую художественную сцену. У нас здесь 60% именно французских галерей, но и иностранцев немало - 40%, причем некоторые приезжают издалека", - рассказывает Пьенс.

Изгнанники в искусстве

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак приехала на открытие мероприятия. Она посетила пространство галереи Saleh Barakat из Ливана; ее художник, Анас Альбраехе, сирийский беженец в Ливане, участвует в выставке "Изгнание: отчуждение и сопротивление", организованной куратором Art Paris Амандой Аби Халил. "Кто мы такие, чтобы говорить об изгнании, каковы наша идентичность, цвет кожи, пол, каково наше позиционирование себя ? Именно этот критический взгляд на проблему я хотела привнести с помощью французских художников, художников, которые живут во Франции, а также с помощью мастеров, недавно покинувших Мьянму, Кубу, Бразилию и Палестину", - комментирует Аби Халил.

Куратор и ее проект об изгнании. Euronews

Галереи 25 стран и художники со всего мира стали украшением юбилейного проекта Art Paris, который расширил масштабы по сравнению с предыдущими годами. В качестве второго куратора на ярмарку приглашен Марк Доннадье, который взглянул на французскую арт-сцену и поставил вопрос о связях между искусством и обязательствами. "Я чувствовал, что для аудитории Art Paris важно увидеть, как художники могут реагировать на реалии сегодняшнего дня, на мир, который нас окружает и с которым необходимо взаимодействовать", - рассказал он.

Новые имена

Среди новичков слета - молодая и многообещающая The Pill, первая турецкая галерея, представленная на Art Paris. Ее основательница, Суэла Сеннет ставит на преданных искусств у и не скованных рамками мастеров. Два ее художника были отобраны приглашенными кураторами.

"Программа нашей галереи вращается вокруг вопросов перемещения, лишения собственности, феминистской идентичности, репрезентации тела (урезания или, наоборот, расширения)- его потенциала, вопросов насилия. У нас также поднимают проблемы архивирования истории, сохранения событий. Галерея объединяет поколение, группу художников, которые дружат, разговаривают, знают друг друга", - уточнила она.

Выставка Art Paris открыта для публики до воскресенья 2 апреля .