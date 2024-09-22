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Рычание искусства. Выставка работ Лигабуэ открылась в Болонье

Вход на выставку Лигабуэ в Болонье
Вход на выставку Лигабуэ в Болонье Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Не понятый при жизни, получивший известность лишь перед смертью, Лигабуэ и сегодня будоражит публику своими "дикими" животными и яркостью красок

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Яркие леопарды выпрыгивают из рам, а большие чучела львиц набрасываются на зебр. Зверинец из нарисованных животных и серия автопортретов представлены на новой выставке работ Антонио Лигабуэ в Болонье.

На выставке представлено 100 работ художника-визионера, в том числе никогда ранее не демонстрировавшиеся публике. Лигабуэ недаром называют «итальянским ван Гогом» — за экспрессивность манеры письма и буйство красок. Похожи и судьбы художников: оба — одиночки и изгои, весь накал своих страстей изливавшие на холст.

Франческа Вилланти, историк искусства и куратор выставки:

"Это настоящее рычание цвета, это его (автора) душа, которая выражает себя через этот великий талант. Он должен выстроить образ с помощью цвета, и он делает это с жестокостью, с пылкостью, со страстью, вкладывая в это всю свою душу".

Замкнутый по жизни и непонятый художник добился относительного успеха лишь в конце своей карьеры. Но его яркое видение - человеческого царства и его самого - по-прежнему прославляется по всей Европе. В 2018 году выставка-ретроспектива работ Лигабуэ прошла в Москве.

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