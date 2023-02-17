Художественные выставки в городах Старого Света

Частично уничтоженный пожаром в апреле 2019 года, собор Парижской Богоматери в настоящее время реставрируется. Но у желающих есть уникальная возможность увидеть 16 статуй, спасенных из пламени, охватившем Нотр-Дам. Сейчас они находятся в парижском Музей архитектуры и культурного наследия. Выставка продлится до апреля 2024 года, затем скульптуры вернутся в Нотр-Дам.

По случаю столетия со дня рождения Люсьена Фрейда Национальный музей Тиссена-Борнемисы представляет ретроспективу, включающую около пятидесяти работ британского художника. С самого начала творческой жизни Фрейд отдавал предпочтение фигуративному искусству, концентрируясь на изображении человека. Выставка "Люсьан Фрейд. Новые перспективы" будет открыта в Мадриде до 18 июня.

Рефик Анадол, родившийся в 1985 году в Турции, является одним из ведущих в мире художников в области цифрового искусства. Выставка его работ "Сны природы" проходит в датском музее современного искусства. Мастер использует изображения, созданные искусственным интеллектом. С оригинальными скульптурами Анадола можно познакомиться до 27 августа.