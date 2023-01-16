Рандеву: культурные события недели

"Пути свободы: от Джексона Поллока до Марии Лассниг" — это выставка в венском музее Альбертина, посвященная творчеству художников Нью-Йоркской школы абстрактных экспрессионистов и их коллег из Австрии, работавших в 50-х годах, ключевом периоде для искусства после Второй мировой войны.

Они пробовали себя в совершенно новом направлении: вместо фигуративного изображения или геометрической абстракции художники следовали более экспрессивному, импульсивному подходу к форме, цвету и материалу.

Выставка открыта до 22 января.

Парижский музей Орсэ приглашает посетителей на выставку Эдварда Мунка. Здесь представлены 100 его работ, созданных в течение 60 лет. Помимо знаменитого шедевра Мунка "Крик" тут можно познакомится и с другими интересными произведениями норвежского художника.

Экспозиция демонстрирует художественную эволюцию мастера. Ее стоит посетить, если вы находитесь в Париже.

Выставка продлится до 26 марта.

"Маргарита Асурдиа. Маргарита Рита Рика Динамита" — первая в Европе монографическая выставка, посвященная творчеству гватемальской художницы, одного из ведущих центральноамериканских мастеров 20 века.

В музее королевы Софии в Мадриде можно увидеть не только картины Маргариты Асурдиа, но и ярко раскрашенные скульптуры, а также ее книги с рисунками, коллажами и стихами.

Выставка работает до 17 апреля.