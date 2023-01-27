Rendez-vous: анонс культурных событий Европы

Крупнейший в мире фестиваль короткометражных фильмов проходит в Клермон-Ферране во Франции. Здесь представлены сотни работ со всего мира – от документальных кинолент до анимации.

Центральной темой фестиваля в этом году объявлено «Либидо», а страной в центре внимания – Тайвань.

В рамках конкурсной программы будут объявлены лучшие фильмы более чем в 30 номинациях, победители получат денежные премии.

Датский музей современного искусства «Луизиана» начинает 2023 год с большой выставки работ индийского фотографа Гаури Гилл.

Экспозиция представляет собой пока что крупнейшую ретроспективу творчества фотохудожницы. Здесь собраны более 200 изображений из наиболее важных серий, созданных Гилл. Это, в том числе, свидетельства о жизни маргинализированных сельских общин за пределами индийских мегаполисов

В румынском Национальном историческом музее проходит большая выставка под названием «Дакия: последний рубеж римской цивилизации». На экспозиции представлены археологические находки, артефакты доримских культур на территории современных Румынии и Молдавии.

Для одной из крупнейших исторических выставок собрали изделия из золота и серебра, украшения, оружие и керамику из 45 музеев двух стран.